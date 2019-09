Ardanowski: ceny żywności w Polsce należą do najniższych w Europie

Ceny żywności w Polsce należą do najniższych w Europie - mówił szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas czwartkowej konferencji w resorcie „Czy dobra żywność jest droga?”, która była reakcją na zarzuty opozycji, że ceny żywności rosną.

Szef MRiRW podkreślał, że inflacja cen żywności jest zjawiskiem występującym prawie co roku, na zmianę cen ma wpływ wiele różnych czynników, a Polska wciąż ma bardzo tanią żywność w porównaniu do innych krajów europejskich.

Minister rolnictwa mówił też o tegorocznych cenach produktów rolnych.

Nie należy spodziewać się jakichś istotnych wzrostów cen zbóż, które mogłyby się przełożyć na ceny produktów pochodzenia zbożowego - zapowiedział, wyjaśniając, iż wynika to m.in. ze wzrostu zbiorów w porównaniu z zeszłym rokiem. Z kolei na rynku ziemniaków - jak mówił - susza może mocno wpłynąć na ich podaż, ale ceny w hurcie powinny systematycznie spadać: do 1.20 zł w październiku i ok. 1.10 zł po zakończeniu zbiorów. Jeśli chodzi o ceny rzepaku, to „pomimo trudnego roku” - szacował - zbiory będą większe o ok. 4 proc., więc nie spodziewa się „istotnych ruchów cenowych w tym zakresie”.