Jak budować rozpoznawalne marki na zagranicznych rynkach

Budowanie silnych, rozpoznawalnych marek to długofalowy proces. Firma odzieżowa LPP ma ambicje, które w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem, pozwalają tworzyć polskie przeboje eksportowe

Wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz podkreśla, że tym, co rzeczywiście przynosi korzyści i czym zdobywa klientów jest polska myśl twórcza.

W LPP znaczącą wartość produktu powstaje w Polsce. Składa się na to zarówno koncepcja marki, jak i jej wdrożenie. Firma zatrudnia blisko 800 osób kreatywnych, które w ciągu roku tworzą ponad 40 tysięcy nowych modeli – mówi Przemysław Lutkiewicz.

Firma przywiązuje wagę do tego, aby to co najcenniejsze, czyli pomysły i rozwiązania na kolejne kolekcje - powstawały w kraju. Ta siła kreatywna i polski pierwiastek są zdecydowanymi atutami.

Początek roku był dla LPP bardzo korzystny pod względem wyniku finansowego – dwucyfrowy wzrost sprzedaży. W pierwszym kwartale 2019 roku producent odzieży przekroczył 1,8 mld zł przychodu i zanotował wzrost o 15,7 proc.

Te osiągniecia to zasługa pozytywnych wyników sprzedaży i we wszystkich pięciu markach i efekt utrzymania wzrostu sprzedaży e-commerce. W pierwszym kwartale sprzedaż internetowa zwiększyła się o 47 proc. rok do roku i stanowiła już 12 proc. przychodów z polki i 10, 5 proc. sprzedaży Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią firma stawia na rozwój e-commercu, ale też wzmacnia potencjał własnej sieci stacjonarnej – podkreśla Przemysław Lutkiewicz.

Ekspansja zagraniczna to zarówno kierunki Europy Zachodniej, jak i kierunki wschodnie. Na przełomie marca i kwietnia do sieci stacjonarnej dołączyła Bośnia i Hercegowina, gdzie firma otworzyła salony wszystkich swoich pięciu marek.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaje kolekcje na 24 rynkach, w tym w takich miejscach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa.