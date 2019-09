Prezes PiS: Władza sądów nie ma nic wspólnego z demokracją

Władza sądów nie ma nic wspólnego z demokracją; ustrój trybunalski służy oligarchii - mówił w sobotę podczas konwencji PiS w Lublinie prezes partii Jarosław Kaczyński.

„Władza sądownicza jest niezawisła i powoływana na różne sposoby, po to by zabezpieczyć jej neutralność. Neutralność wobec wszystkich obywateli” - mówił Kaczyński. Tłumaczył, że neutralnością jest gotowość do w pełni równego traktowania obywateli.

„Władza sądowa ma wykonywać ustawy, w tym tą najważniejszą, zasadniczą. Wszystkie inne muszą być z nią zgodne, ale ustalenie tej zgodności musi być z kolei, zgodne z odpowiednia procedurą” - mówił prezes PiS.

„Proponowany przez niektórych ustrój - oni tego słowa nie używają, ale trzeba go użyć - ustrój trybunalski, w istocie władza sądów, z demokracją nie ma nić wspólnego” - powiedział. Dodał, że jest to system, który „najlepiej służy oligarchii”.

„Chcemy polską demokracje wzmacniać” - przekonywał w Lublinie Jarosław Kaczyński.

PAP/ as/