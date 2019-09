Emerytury będą wyższe

Rodziny to nie tylko najmłodsi, to także seniorzy, wspieramy dzieci ale i osoby starsze; proces podnoszenia najniższej emerytury będzie kontynuowany - jest 1100 zł, będzie 1200 zł - zapowiedziała w sobotę w Lublinie podczas konwencji PiS Beata Szydło.

„Cieszymy się, że w tym roku każde polskie dziecko może skorzystać z programu 500 plus. Program będzie oczywiście kontynuowany w kolejnych latach. Ale jest również wsparcie dla rodzin w postaci wyprawki dla dzieci do szkoły. Jest wsparcie dla rodzin w postaci programów, które mają pomóc w opiece nad dziećmi po to, by rodzice mogli realizować swoje zawodowe plany np. Maluch plus” - wyliczyła.

Wskazywała, że są ponadto programy, które wspierają rodziny, dając dzieciom możliwość korzystania m.in. z nowoczesnej bazy sportowej, dodatkowych zajęć szkolnych. Stworzone wsparcie, jak akcentowała, „otworzyło polskie rodziny na zupełnie nowe możliwości”.

„Ale rodzina to oczywiście nie tylko dzieci, nie tylko najmłodsi, ale także seniorzy, dlatego program rządu Prawa i Sprawiedliwości, program Zjednoczonej Prawicy, bardzo wiele projektów dedykuje osobom starszym” - podkreśliła Szydło.

„Przypomnę, że zaczęliśmy od wprowadzenia projektu do którego zobowiązaliśmy się jako pierwszego w kampanii wyborczej, projektu powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego” - wskazała.

„W 2015 r. kiedy powstał rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości najniższa emerytura wyniosła ok. 880 zł. Pierwsza przełomowa decyzja to było podniesienie najniższej emerytury do tysiąca złotych. W tej chwili najniższa emerytura wynosi 1100 zł. Ten proces będzie kontynuowany, kolejna podwyżka - 1200 zł minimalnej emerytury” - wyliczała.

„I tak jak zostało zapowiedziane, będzie podwójna trzynastka emerytalna. Trzynasta emerytura zostaje bo wielu emerytów o to pyta. Tak, zostaje. A dodatkowo będzie druga trzynastka” - dodała.

PAP/ as/