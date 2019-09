Oto plan Prawa i Sprawiedliwości

Wyższe płace, dwie dodatkowe emerytury, wyższe dopłaty dla rolników, podwyższenie ryczałtu dla firm, obniżenie podatków, zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, modernizację szkół i szpitali - to propozycje zaprezentowane w sobotę przez PiS na konwencji wyborczej w Lublinie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii w Lublinie zaprezentował tzw.

HatTrickKaczyńskiego, czyli podwyższenie płacy minimalnej z obecnych 2250 zł, do 3 tys. zł pod

koniec 2020 r., a następnie do 4 tys. zł pod koniec 2023 r.; wyższą emeryturę, a w 2021 r. dwie dodatkowe wypłaty świadczeń emerytalnych i zwiększenie dopłat do hektara dla rolników do pełnego europejskiego poziomu.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wzrośnie o 15 proc. do 2600 zł, a o kolejne 15 proc. na przełomie 2020 i 2021 r.

Morawiecki zapowiedział również plan skierowany do przedsiębiorców, m.in. podwyższenie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tysięcy euro do 1 mln euro, a w przyszłości do wysokości 2 mln euro.

Premier podkreślił, że rząd po wprowadzeniu Małej Działalności Gospodarczej, czyli ZUS od przychodu, idzie w kierunku liczenia ZUS-u od dochodu. Ocenił, że ułatwi to sytuację tym przedsiębiorcom, którzy mają niższe dochody, którzy rozkręcają biznes i inwestują. Przyznał, że podwyższenie ryczałtu i obliczanie opłaty na ZUS od dochodu to realizacja oczekiwań przedsiębiorców wyrażana przez nich na wielu spotkaniach.

Ponadto szef rządu przedstawił plany dotyczące utworzenia Funduszu 100 obwodnic miast w Polsce, który jego zdaniem ma m.in. poprawić warunki tworzenia miejsc pracy, czy inwestowania przez przedsiębiorców. Obwodnice mają być, jak mówił, w wielkich metropoliach, bardzo dużych miastach, ale także tych średniej wielkości i mniejszych.

Premier zapowiedział także powstanie Funduszu modernizacji placówek służby zdrowia, m.in. szpitali i przychodni; początkowo ma on mieć wysokość 2 mld zł, a w razie potrzeby ma być uzupełniany.

Szef rządu mówił również o nowym Funduszu inwestycji w szkołę, na początku w wysokości 2 mld zł, który w razie potrzeb ma być uzupełniany - ma on m.in. wyposażyć polskie szkoły i wyrównać szansę uczniów ze wsi i małych miast, z tymi z dużych ośrodków miejskich.

Europoseł PiS i była premier Beata Szydło zapowiedziała zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do wysokości 6 proc. PKB do roku 2024, i podwyższenie najniższej emerytury do 1200 zł, poza tym m.in. wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów i wsparcie dla szpitali powiatowych. Mówiła także o dodatkowym wsparciu dla rolnictwa i rozszerzeniu możliwości korzystania z programów rozwoju wsi, a także wsparciu dla ekologicznego rolnictwa.

