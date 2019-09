Pożyczka Zaratka w Kasie Stefczyka

Piękne lato w tym roku szczególnie zachęcało do korzystania z uroków świata, co niestety mogło znacznie uszczuplić nasze portfele. Ciężko więc teraz przejść spokojnie obok jesiennych wyprzedaży i niezliczonych promocji. Tym trudniej, jeżeli nie możemy pozwolić sobie na realizację planów. Ale czy na pewno musimy rezygnować z atrakcyjnych propozycji? Może wystarczy tylko wizyta w Kasie Stefczyka i Pożyczka Zaratka.

Z reguły musi upłynąć kilka miesięcy, byśmy po udanych urlopach odzyskali możliwości naszego domowego budżetu. Wyjazdy niestety wiele kosztują i nawet, jeżeli potrafiliśmy sfinansować wypoczynek własnymi oszczędnościami, to i tak z reguły trzeba jesienią zacisnąć pasa. Udajemy więc, że nie widzimy atrakcyjnych obniżek, promocji jesiennych. A to zwykle jesienią uzupełniamy zimową garderobę. Szczególnie ważne jest to w przypadku dorastającej młodzieży, której nie wystarczy nabyć odzież w nowym większym rozmiarze – musi ona być też modna, żeby była chętnie noszona. Wystarczy przypomnieć sobie, ile kosztują buty, kurtka, bluza itp., a jeszcze właśnie rozpoczęty nowy rok szkolny zaskakuje nowymi wydatkami. I okazuje się, że stoimy pod ścianą. Jednak Kasa Stefczyka ma propozycję, która może być dobrym wsparciem w przypadku wrześniowej dziury budżetowej.

To Pożyczka Zaratka, dzięki której otrzymać można wsparcie finansowe zarówno na bieżące wydatki, jak i realizację planów. Szybko i w prosty sposób oraz, co bardzo ważne, z atrakcyjnymi miesięcznymi ratami. W ramach tej propozycji Kasa Stefczyka oferuje pożyczkę na kwoty: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Niezależnie od wysokości zaciągniętej pożyczki miesięczna rata wyniesie tylko 25 złotych za każdy pożyczony 1000 złotych. Oznacza to miesięczną spłatę w wysokości: 25 zł, 50 zł, 75 zł lub 100 zł dla odpowiednich kwot.

Prowizja za udzielenie Pożyczki Zaratka wynosi 0 zł, a czas obowiązywania umowy to 4 lata. Ponadto Kasa zapewnia też elastyczność w wyborze dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia. Dodatkowo wstępną informację kredytową otrzymamy nawet w 15 minut.

Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Przykład reprezentatywny z dnia 1.04. 2018 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.