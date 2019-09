KIGEiT panel: The 5G 'Communication Highway' as the Basis for European Economy

Podstawowym celem panelu “Autostrada komunikacyjna 5g fundamentem przyszłości gospodarki europejskiej”, który odbył się na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy, było przedstawienie warunków możliwości wdrożenia sieci g w Polsce. Paneliści zgodzili się co do tego, iż sieci i inwestycje w 5G mają kluczowe znaczenie dla procesów innowacyjnych w całej gospodarce.

W debacie o przyszłości 5G w Polsce udział wzięli: Marcin Cichy (Prezes - Urząd Komunikacji Elektronicznej - Polska), Tonny Bao (Prezes Zarządu - Huawei - Polska), Oliver Blank (Dyrektor - ZVEI - Belgia), Neils Kalniņš (Director of Development and Customer Care Department - Urząd Komunikacji Elektronicznej Łotwy - Łotwa), Piotr Kuriata (Dyrektor ds. Regulacji - PLAY - Polska) i Jarosław Tworóg (Wiceprezes - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji – Polska). Panel moderował prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

Sztuczna inteligencja to wynalazek, który bardzo szybko będzie miał większe znaczenie dla naszego życia, niż gdybyśmy jednocześnie wynaleźli maszynę parową, silnik elektryczny i komputer. Wciąż jednak jest jeszcze słabo widoczny jej wpływ na działalność człowieka. Dla biznesu cyfrowego kluczowe będzie usieciowanie i wykorzystanie algorytmów AI do przechodzenia na modele biznesowe tzw. przemysłu 4.0, a tempo tego procesu przesądzać będzie o jego konkurencyjności. Zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki nie będzie możliwe bez sieci 5G i włączania się polskich firm w światowe, cyfrowe sieci produkcyjno-usługowe – przypomniał prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Zdaniem Tonny’ego Bao, 5G jest przykładem technologii najnowszej generacji:

Wiąże się ona między innymi ze sztuczną inteligencją i przemysłem 4.0, która da nowe możliwości. 5G to technologia przyszłości, która łączy się z kwestią transformacji energetycznej. Podstawową sprawą jest stworzenie inteligentnej infrastruktury dostosowanej do dużego udziału odnawialnych źródeł energii. Sektor energetyczny z pewnością skorzysta z technologii 5G – stwierdził przedstawiciel Huawei.

O korzyściach wynikających z komunikacji wkraczającej w nowy etap mówił wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji dr Jarosław Tworóg: – Kluczowe będzie ustanowienie specjalnych korytarzy i współpraca pomiędzy firmami. Myślimy o tym, by korytarze pomiędzy miastami przyjęły kształt pierścieni. Celem rewolucji 5G jest poprawienie wykorzystania istniejących zasobów. Byłoby ciekawie stworzyć pierścień 5G, który łączyłby regionie w środkowej Europie – południową Polskę, niemiecką Saksonię, Czechy, Słowację i Węgry – powiedział.

Michał Cichy dodawał, że wprowadzenie 5G będzie wielkim wyzwaniem, przede wszystkim ze względu na rozbudowę niezbędnej infrastruktury – W biznesie nikt nie chce być Świętym Mikołajem – potrzebna będzie dokładna wiedza, w jaki sposób wprowadzana będzie technologia 5G ze strony przedsiębiorstw. Z wprowadzenia 5G skorzysta wiele gałęzi gospodarki, przede wszystkim logistyka, energetyka i produkcja – mówił prezes UKE.

Neil Kalnins z łotewskiego urzędu ds. komunikacji elektronicznej wspomniał o braku modeli biznesowych wdrażania sieci 5G:

Najczęściej współpracujemy z innymi krajami bałtyckimi, Polską i Niemcami, jednak brakuje zrozumienia co właściwie da technologia 5G – mówił. Przypominał też, że beneficjentem sieci 5g będzie cała gospodarka: - Otworzy nam to drogę do takich idei jak Przemysł 4.0 czy Smart City i wiele innych. Uważam, że w Polsce szanse na powodzenie rewolucji 5G są duże, choćby dlatego, że jest chęć dialogu. Jest tu wielu ludzi, którzy rozumieją jakie zmiany ze sobą to przyniesie – na przykład samochody autonomiczne sterowane za pomocą sieci 5G są w stanie dosłownie ratować ludzkie życie – mówił Neils Kalnins.

Piotr Kuriata, przedstawiciel operatorów potwierdził, że Polska jest przygotowana na wdrażanie 5G:

– Pytaniem pozostaje koszt, który będzie stosunkowo wysoki. Przedstawiciele rządu mówią, że wyniesie on do 20 mld złotych, chociaż rachunki są różni. Jednak to nie koszt jest największym problemem – czasami poprawiając jakość usług w jednym obszarze, trzeba ją obniżyć w drugim. Ponadto w tej materii brakuje edukacji. Potrzebne są też zmiany w prawie, by umożliwić realizację inwestycji – mówił przedstawiciel Play.

Przedstawiciel niemieckiej firmy Zvei dodał, że kluczową kwestia w rewolucji 5G jest odpowiedź na pytanie o to, czy chcemy ją „ciągnąć” czy też chcemy być przez nią „ciągnięci”.

– Nie uda się zacząć tej inwestycji bez zaufania pomiędzy różnymi podmiotami, często międzynarodowymi. Będziemy musieli jednak wypracować rozwiązania, jak podejść do sprawy danych osobowych. W tym obszarze mamy jeszcze wiele do zrobienia – powiedział przedstawiciel firmy Zvei.