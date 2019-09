ZPP: Przedsiębiorcy nie planują podwyżek i inwestycji

57 proc. przedsiębiorców w najbliższych miesiącach nie planuje inwestycji w swojej firmie; a 56 proc. nie planuje zmian w wynagrodzeniach swoich pracowników - wynika z indeksu nastrojów wśród przedsiębiorców „Busometr” na drugie półrocze 2019 Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Indeks nastrojów wśród przedsiębiorców +Busometr+ na drugie półrocze 2019 - wyniósł 48,8 punktu (spadek z 55,6 punktów w poprzednim półroczu), co oznacza, że nastroje przedsiębiorców się pogarszają. Nadal optymistyczne nastroje panują w obszarze rynku pracy (57,1 pkt), ale za to mamy kompletny spadek w inwestycjach - 35,4. Jest to najniższy wynik w historii badania (od 2011 roku) przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wśród przedsiębiorców sektora małych i średnich firm - poinformował ZPP w poniedziałkowym komunikacie.