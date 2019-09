Zmiana prawa dla 12 mln mieszkańców "wielkiej płyty"

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy, która ma poprawić efektywność energetyczną budynków z wielkiej płyty - wynika z porządku obrad rządu opublikowanego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, którą przygotował resort inwestycji i rozwoju, ma poprawić jakość życia ok. 12 mln Polaków mieszkających w blokach z wielkiej płyty. Jednocześnie ma on przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem.

Projekt zakłada udzielenie dodatkowej premii dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych a także samorządów na zakup i montaż tzw. kotew, którymi łączy się warstwę fakturową i warstwę konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych.

Nowe przepisy zakładają, że premia dodatkowa byłaby przekazywana wraz z premią termomodernizacyjną po zakończeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do banku kredytującego, w którym zarządzający nieruchomością zaciągnął kredyt. Ma ona wynieść do 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia. Na dodatkową premię w wysokości 10 pp. mogłyby liczyć zarządcy i budynków wielorodzinnych objętych ochroną konserwatorską. Wynika to z faktu, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich obiektach wymagają dodatkowych nakładów związanych z zaleceniami konserwatora.

Jak zaznaczono w projekcie, dofinansowanie będzie można też otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, czyli np. paneli fotowoltaicznych.

Premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

MIiR, czyli autor projektu, wskazał, że „obowiązujący obecnie sposób wyznaczania wysokości premii termomodernizacyjnej stymulował realizowanie inwestycji o krótszych okresach zwrotu i był odpowiedni w początkowym okresie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, promując wzrost zainteresowania termomodernizacją budynków. Obecnie zainteresowanie to jest na tyle szerokie, że uzasadnione jest promowanie wyłącznie odpowiednio głębokich i kompleksowych termomodernizacji, o dłuższych od kilkuletniego okresach zwrotu” - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej lub po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym w dokumentach dołączonych do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

Przeciętna wysokość premii kompensacyjnej wyniosła w 2018 roku ok. 125,6 tys. zł.

PAP, mw