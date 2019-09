Orange uruchamia testową sieć 5G w Warszawie

To pierwsze tak duże testy 5G w Polsce, sprawdzające najnowszą technologię w warunkach miejskich. Orange i Ericsson uruchomili 9 stacji bazowych na warszawskiej Ochocie i Powiślu. Do udziału w testach zostaną zaproszeni klienci, którzy będą mogli sprawdzić smartfony Orange Neva Jet obsługujące sieć 5G

Cieszę się bardzo, że mamy już kolejny, namacalny projekt tego typu. Dla nas jest istotne prezentowanie tego praktycznego już wymiaru sieci 5G, bo narosło wiele mitów wokół tej sieci - Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - Rozprawianie się z nimi to jeden wymiar sprawy. Drugi to prezentowanie tego, co może ona nam wszystkim przynieść. Nam, miastom, całej gospodarce. Dlatego ta całość prezentacji jest istotna, bo pomoże rozprawić się z tą negatywną mitologią. Jeżeli mówimy o zagrożeniach, to mówmy na podstawie udokumentowanych badań i analiz. Dzięki temu sprawniej przebiegnie proces implementacji tej przełomowej technologii – dodał.

Orange Polska i Ericsson wspólnie prowadzą testy, by znaleźć rozwiązania optymalne z punku widzenia zarządzania siecią oraz odpowiadające na potrzeby klientów. Urządzenia tworzące testową sieć działają w oparciu o kanał 80 MHz w paśmie 3,4 - 3,6 GHz, udostępniony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. To pasmo jest docelowo planowane do uruchomienia sieci 5G w Polsce. W testach będą wykorzystywane dostępnie obecnie urządzenia obsługujące sieć 5G, w tym ponad 100 smartfonów i routery.

SpeedTest Orange 5G / autor: Fratria

Stacje bazowe zostały rozmieszczone w taki sposób, aby tworzyły spójny zasięg i umożliwiały poruszanie się między nimi bez zrywania połączenia z 5G. Zastosowane rozwiązania pozwalają na przesyłanie danych przez technologię 5G zintegrowaną ze światłowodową siecią szkieletową Orange. Wszystkie testowane stacje bazowe są do niej podłączone łączem optycznym o przepustowości 10 Gb/s, czyli dziesięciokrotnie szybszym niż standardowo stosowane w sieci 4G Orange Polska. Umożliwia to pobieranie danych z prędkością nawet 1 Gb/s.

Jak powiedział minister Zagórski, Wkraczamy w etap finalizacji. Wczoraj prezydent RP podpisał megaustawę,telekomunikacyjną, która również odnosi się do sieci 5G. Prezes UKE zapowiedział proces licytacji i dystrybucji częstotliwości w przyszłym roku. Pewnym jest, że wystartuje w nim Orange. Pytanie które miasto będzie pierwsze.

To ważny dzień dla Orange, ponieważ dzięki naszemu partnerowi Ercssonowi zaczynamy próby w stolicy ważnego kraju. Jest to najważniejszy test sieci 5G, jaki do tej pory się odbył - ocenił Jean-Francois Fallacher, prezes Orange Polska. - Orange dużo inwestuje w rozwój sieci, ponieważ jest to kluczowe oczekiwanie naszych klientów. Do tej pory inwestowaliśmy w rozwój co roku 2 mld zł. 6,66 mld zł w ciągu trzech lat. Gros tych inwestycji jest przeznaczonych na rozwój sieci światłowodowej. Jesteśmy już gotowi, by inwestować sieć mobilną jeszcze więcej. Dziękuję panu ministrowi za obiecujące słowa dotyczące tych częstotliwości. Dziękuję zespołowi Orange i Ericssona za umożliwienie wdrożenia tego pilotażu. „Konkurencja tylko o tym mówi, a my to robimy - dodał.

Antena Orange 4G i 5G, Powiśle, Warszawa / autor: Fratria

Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku. W Polsce pierwsza centrala telefoniczna Ericsson została uruchomiona w Warszawie w 1904 roku. W skład produktów firmy wchodzą: infrastruktura sieci stałych i mobilnych, internet szerokopasmowy oraz rozwiązania multimedialne. Ericsson jest aktywnym promotorem technologii 5G w Polsce oraz członkiem Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”.

Byliśmy pionierami w testach 5G na czterech kontynentach i będziemy pionierami w Warszawie - mówi Martin Mellor, szef firmy Ericsson Poland. - Ericsson jest długoletnim partnerem Polski. W Polsce działamy już 115 lat. Zatrudniamy 2 tys. inżynierów. W Krakowie i Łodzi opracowujemy najnowszy sprzęt do łączności, który wdrażamy na całym świecie. Dwa tygodnie temu ogłosiliśmy, że rozpoczynamy w Tczewie produkcję komponentów do budowy stacji bazowych i łączności radiowej. Mamy już za sobą wdrożenia w Zakopanem, na stadionie Legii Warszawa, w Łodzi, a teraz wprowadzamy 5G w Warszawie na większą skalę. Mając takie zasoby mamy nadzieję zostać liderem sieci 5G w Europie. Dziś w Warszawie testowane będą te same technologie, jakie już wdrożyliśmy w innych krajach. Jesteśmy gotowi wdrażać w Polsce technologie opracowane i wytworzone w Polsce - dodał.

Jak podsumował Maciej Zengel z Orange Polska, można na tym etapie powiedzieć, że ze sprzętowego punktu widzenia Orange jest niemal gotowy do pełnego wdrożenia nowej sieci. W Orange są już pierwsze smartfony 5G i pierwsze routery, które umożliwiają korzystanie z usług 5G. Jest komercyjne radio 5G podłączone do rdzenia 5G. Wraz z aktualizacjami sprzętu i oprogramowania będą pojawiać się nowe funkcjonalności sieci 5G. Obecna przepustowość sieci piatej generacji to 10 Gbps. Technologie jutra są już możliwe do uruchomienia w ramach tej sieci, ale potrzeba jeszcze firm, które dostarczą takich usług w technologii 5G. Poza tym sieć 5G wymaga zharmonizowanych norm pola elektromagnetycznego. Obecny poziom PEM wobec przyjętych norm uniemożliwia obecnie wprowadzenie sieci 5G w Polsce. Normalizacja norm PEM w krajach UE jest warunkiem pełnego uruchomienia sieci 5G.

mw