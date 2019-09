Czy Polska udźwignie atom?

Przyjęty w styczniu 2014 roku Polski Program Energetyki Jądrowej zakłada, że do końca bieżącego roku dojdzie do aktualizacji strategii atomowej. To oznacza, że podejmiemy ostateczną decyzję o budowie i wyznaczymy lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej.

Jednak żeby do tego doszło, potrzebna jest kluczowa decyzja Prezesa Rady Ministrów dotycząca budowy elektrowni. Dopiero, gdy premier powie „tak, budujmy”, w życie będzie mogła wejść aktualizacja strategii. Już wiemy, że w jej projekcie znajduje się budowa elektrowni i rozpoczęcie jej działania przed 2033 rokiem. Harmonogram PPEJ jest jednak wymagający. Na decyzję premiera pozostało bardzo mało czasu, by zdążyć wykonać kolejne kroki, niezbędne do budowy elektrowni.

– Nie mamy jeszcze tej przełomowej decyzji, na którą wszyscy czekają – czyli decyzji Premiera o tym, że faktycznie budujemy elektrownię jądrową. Po tej decyzji będzie mogło dojść do aktualizacji strategii energetycznej Polski – powiedział Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert.

– Na aktualizację strategii i programu jądrowego mamy czas do końca roku. Inaczej nie zdążymy przygotować przetargu, który za dwa lata pozwoliłby wyłonić wytwórcę elektrowni jądrowej w Polsce. Firma ta przez następne dziesięć lat będzie budować i współfinansować pierwszy reaktor jądrowy, który – zgodnie z planem z polskiej strategii energetycznej – zacznie działać od 2033 roku. By jednak to się stało, Premier musi podjąć decyzję jeszcze w te wakacje. Inaczej możemy nie zdążyć z polskim atomem – ostrzega Jakóbik.

eNewsroom.pl/ as/