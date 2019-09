LOT leci do Indii

PLL LOT uruchomią w środę bezpośrednie rejsy z Warszawy do Delhi w Indiach. Samolot Boeing 787-9 Dreamliner w niespełna siedem godzin pokona 5271 km, tankując prawie 40 ton paliwa. Delhi jest szóstym kierunkiem obsługiwanym przez LOT do Azji.

Połączenia między Warszawą a Delhi będą obsługiwane dreamlinerami w wersji 787-8 i 787-9 pięć razy w tygodniu. Samoloty będą startowały z warszawskiego Lotniska Chopina o godz. 22.40 we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele, z lądowaniem w porcie Indiry Gandhi około godz. 9. czasu lokalnego. W drodze powrotnej samoloty będą startować ok. godz. 11 czasu lokalnego w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele z przylotem do Warszawy około godz. 16.

Nowe połączenie będzie wykonywane Boeingami 787 Dreamliner, najnowocześniejszymi samolotami szerokokadłubowymi świata. W każdym z nich pasażerowie mają do dyspozycji trzy klasy podróży: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class oraz LOT Economy Class.

LOT podkreśla, że Indie są siódmą gospodarką świata, kraj zamieszkuje ponad 1,3 mld osób.

„Po Singapurze, Indie są dla polskich przedsiębiorców drugim ośrodkiem inwestycji bezpośrednich w Azji. Z kolei Polska dla indyjskiego biznesu jest ważnym rynkiem inwestycji m.in w sektorze IT i bramą do krajów Unii Europejskiej” - wskazuje LOT.

Spółka tłumaczy, że uruchomienie połączenia z Warszawy do Delhi zostało zaplanowane w strategii rentownego wzrostu, którą LOT wdraża od początku 2016r., a większość z jej założeń polski przewoźnik zrealizował przed czasem.

Do końca tego roku do floty zostanie włączony kolejny samolot B787 Dreamliner, dzięki czemu ich liczba we flocie LOT-u zwiększy się do 15.

LOT w ubiegłym roku przewiózł ponad 8,9 mln podróżnych. W tym roku planuje przekroczyć barierę 10 mln przewiezionych osób. Flota narodowego przewoźnika to ponad 80 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej ofercie ponad 100 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach.

Narodowy przewoźnik w 2018 r. zainaugurował m.in. trasy Warszawa-Singapur, Rzeszów-Newark, Budapeszt-Nowy Jork JFK oraz Budapeszt-Chicago. LOT planujemy w tym roku uruchomić kolejne połączenia dalekiego zasięgu, w tym z Warszawy do Pekinu-Daxing oraz do Colombo na Sri Lance, a także z Budapesztu do Seulu.

PAP/ as/