Kupujesz polską żywność - jesteś patriotą

Kupowanie polskiej żywności, która jest nie tylko tania, ale i dobra, to element patriotyzmu gospodarczego - mówił minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski podczas inauguracji kampanii „Produkt polski”.

Jak podkreślił, Polska jest członkiem UE, więc nie może zamykać swojego rynku spożywczego, ale resort rolnictwa chce wskazać Polakom, że ich decyzje zakupowe mają ogromny wpływ na rozwój naszej gospodarki.

To ważne, by Polacy dokonując przy kasie decyzji zakupowych starali się wybierać polską żywność, bo to jest dobry wybór, to jest najlepszy wybór, jaki może się trafić polskim konsumentom. Gwarantuje on nie tylko wysoką jakość po rozsądnych cenach, ale jest również tym najlepiej rozumianym elementem patriotyzmu gospodarczego, patriotyzmu konsumenckiego - mówił szef resortu rolnictwa. Podkreślał, że rolnictwo jest częścią gospodarki, napędza jej rozwój i tworzy miejsca pracy przy produkcji rolnej i przetwórstwie.