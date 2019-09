Eryk Łon, członek RPP o wzroście płacy minimalnej

Wzrost płacy minimalnej postrzegam bardzo pozytywnie - ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon. Jak dodał, nie dostrzega w planach podniesienia tej płacy zagrożeń inflacyjnych.

Bardzo pozytywnie traktuję to, że w pewnym okresie wynagrodzenia Polaków będą się wyrównywać” - mówił Łon w środę, na konferencji po posiedzeniu RPP. „Nie dostrzegam zagrożeń co do inflacji. Czynniki ryzyka są raczej na zewnątrz, nie w Polsce” - dodał.

Łon argumentował, iż z badań wynika, że „im mniejsze są rozbieżności w dochodach, tym większe przywiązanie do kraju”. „Wiem, że te rozwiązania są planowane także po to, żeby (…) w przyszłości emigracja zarobkowa się zmniejszyła. Żeby utrzymać w Polsce młodych ludzi. A po to trzeba wzrostu dochodów, a przynajmniej zniwelowania skrajności - mówił.

Jak dodał, ze względu na problemy gospodarki amerykańskiej czy strefy euro, a zwłaszcza gospodarki niemieckiej „osobiście uważam, że powinniśmy się bardziej zastanawiać nad obniżkami stóp procentowych, a odłożyć na bok myślenie o podwyżkach”. „Powinniśmy się troszczyć przede wszystkim o utrzymanie dobrych nastrojów przedsiębiorców i konsumentów” - ocenił. (PAP)/gr