Maleje deficyt w handlu zagranicznym

Od stycznia do maja br. nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 12 mld 828,2 mln zł, natomiast przed rokiem było to 8 mld 776,9 mln. W stosunku do 2015 r. eksport wzrósł o 4,7 proc., a import był wyższy o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.