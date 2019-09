Krajowa produkcja nawozów skokowo wzrośnie

Anwil z Grupy Orlen zawarł w czwartek z firmą Prochem umowę na budowę infrastruktury pomocniczej rozbudowywanego segmentu nawozów. Celem projektu jest zwiększenie w 2022 r. zdolności produkcyjnych spółki w tym obszarze o 50 proc. oraz poszerzenie oferty o cztery rodzaje nawozów.

Informując o umowie na budowę w Anwilu infrastruktury pomocniczej OSBL - Outside Battery Limits, PKN Orlen podał, że obejmuje ona prace projektowe oraz prace budowlano-montażowe „związane z projektem rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów„.

„Podpisany dokument jest jedną z trzech najważniejszych umów związanych z tym kluczowym dla włocławskiej firmy projektem rozwojowym” - zaznaczył koncern.

Jak podkreślił, priorytetem projektu „jest zwiększenie w 2022 r. zdolności produkcyjnych Anwilu w tym obszarze o 50 proc. oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów„.

„Jednym z naszych strategicznych celów jest rozbudowa kompetencji Grupy Orlen w obszarze petrochemii tak, aby wzmacniać naszą rynkową pozycję w długim horyzoncie. Produkcja nawozów to jeden z segmentów, w których chcemy się specjalizować poprzez podnoszenie jakości naszej oferty. W ten sposób znacząco zwiększymy możliwości działania Anwilu z Grupy Orlen na konkurencyjnym rynku nawozowym, jednocześnie budujemy potencjał polskiej gospodarki” - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

„Podpisana dziś umowa na budowę infrastruktury pomocniczej kończy etap wyboru kluczowych wykonawców projektu rozbudowy mocy produkcyjnych obszaru nawozów Anwilu. Jest to oczywiście milowy krok dla realizacji naszej inwestycji. Jednak przed nami jest ich jeszcze cały szereg, a wszystko po to, aby w 2022 r. zapewnić polskim rolnikom dostęp do zwiększonych ilości krajowych nawozów azotowych, w tym saletry grubej, saletrosiarczanu amonu, saletrzaku z siarką i saletrzaku z magnezem o ulepszonych własnościach granuli” - oświadczyła Agnieszka Żyro, prezes włocławskiej spółki z Grupy Orlen.

PKN Orlen przypomniał, że pod koniec czerwca Anwil zawarł kontrakt z firmą Tecnimont na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji granulacji. Jej średnia wydajność, jak wyjaśnił koncern, „będzie wynosić ok. 1500 ton na dobę, w zależności od rodzaju nawozów, i pozwoli na równoczesną produkcję szerokiej gamy produktów różniących się głównie zawartością azotu i siarki”. Spółka wspomniała też, iż z końcem kwietnia 2019 r. Anwil podpisał umowę ze spółką thyssenkrupp Industrial Solutions AG, która wybudować tam instalacje kwasu azotowego o wydajności niemal 1300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1200 ton dziennie.

„Uruchomienie przez włocławską spółkę w połowie 2022 r. trzeciej instalacji nawozowej zwiększy jej zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1461 tys. ton rocznie” - zapowiedział PKN Orlen. Podał przy tym, że ”zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych Anwilu wynosi ok. 1,3 mld zł”. „Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA chemicznej firmy może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie” - wyliczył koncern.

