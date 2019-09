LPP po raz pierwszy z połową przychodów z zagranicy

Sprzedaż LPP w drugim kwartale bieżącego roku przekroczyła 2,2 mld zł, a w całym pierwszym półroczu wyniosła ponad 4 mld zł. W 2Q19 spółka odnotowała blisko 50% wzrost sprzedaży e-commerce dzięki rozwojowi sklepów internetowych za granicą.

W drugim kwartale 2019 roku LPP wypracowało ponad 2,2 mld zł przychodu – dzięki temu całkowita sprzedaż grupy za pierwsze sześć miesięcy tego roku przekroczyła 4 mld zł. Dobry kwartał polskiego producenta odzieży to zasługa pozytywnych wyników sprzedaży za granicą, zwiększania powierzchni sieci stacjonarnej oraz dalszych wzrostów w e-commerce. Sprzedaż internetowa zwiększyła się w tym czasie o 45% i stanowiła już 13% przychodów z Polski i 11,7% sprzedaży Grupy.

Pozytywne zakończenie półrocza to przede wszystkim zasługa trafionych kolekcji, które przyciągnęły uwagę klientów pomimo niesprzyjających warunków pogodowych. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników marek Sinsay i House, które zakończyły kwartał z dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży. Zimna wiosna nie ostudziła naszych ambicji – salony LPP wypracowały w tym okresie dodatnie LFL, a sprzedaż internetowa rosła nam przez cały czas. Zauważamy też duży potencjał rozwoju kanału mobile, który już teraz odpowiada za ponad połowę przychodów z e-commerce. To efekt inwestycji, jakie poczyniliśmy w tym obszarze po to, aby nasze strony sklepów internetowych były jak najbardziej zgodne z filozofią „mobile first” – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP ds. finansowych.