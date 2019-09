Co z ministrem finansów?

To pytanie do premiera; szefem rządu jest premier, może w każdej chwili każdego z nas i powołać, i odwołać - mówił w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński dopytywany o to, czy będzie również ministrem finansów.

Szef resortu inwestycji i rozwoju na pytanie czy będzie również ministrem finansów odpowiedział w piątek na antenie radia RMF FM: „To dobre pytanie, ale do premiera”.

Kwieciński zaznaczył, że „szefem rządu i tym, który rządzi jest pan premier”. „Premier może w każdej chwili każdego z nas i powołać, i odwołać” - podkreślił.

Szef MIiR zaznaczył, że jak ktoś jest ministrem „w dwóch ministerstwach to dostaje tylko jedną pensję”.

PAP/ as/