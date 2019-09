Do końca roku 100 tys. mieszkań plus w budowie

Na koniec tego roku będzie 100 tys. mieszkań w budowie w ramach programu Mieszkanie Plus - mówił w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Celem jest to, by za 10 lat mieć średni poziom europejski pod względem liczby mieszkań - wskazał w piątek w radiu RMF FM szef MIiR, pytany o liczbę mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus.