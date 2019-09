"Dagens Nyheter": wielokulturowość doprowadziła nas do apartheidu

Nazywamy to wielokulturowością, ale w rzeczywistości stworzyliśmy w Szwecji ekonomiczny, społeczny i ludzki apartheid; każdy rządzący przyczyniał się do wzrostu segregacji - pisze w piątek dziennik „Dagens Nyheter”, krytykując model kraju otwartego na imigrantów.

Autor komentarza Janne Josefsson, znany w Szwecji autor wielu reportaży telewizyjnych, wspomina, że gdy kilka lat temu zadzwonił do ówczesnego dyrektora szkoły Sjumilasskolan w imigranckiej dzielnicy Biskopsgarden w Goeteborgu z pytaniem, ilu uczniów uczęszcza do tej placówki, otrzymał odpowiedź, że nieco ponad 500. A gdy dziennikarz zapytał, ilu z nich posługuje się językiem szwedzkim jako językiem ojczystym, usłyszał, jak jego rozmówca wylicza na palcach: jeden, dwóch, trzech, może czterech… Dyrektor przyznał, że prawie wszyscy uczniowie mówią po somalijsku lub arabsku.

nie upiększał rzeczywistości jak władze lokalne - wspomina Josefsson.

Jak to możliwe, że sprawy zaszły tak daleko - zastanawia się autor. - Jeszcze kilka lat temu rząd twierdził i prawdopodobnie w to wierzył, że jesteśmy pod względem integracji i różnorodności najlepsi na świecie. Gdy spytałem Goerana Perssona (premiera Szwecji do 2006 roku), czy mógłby zamieszkać w bloku w (mającej złą słąwę dzielnicy imigrantów - PAP) Rosengard w Malmoe, odpowiedział, że tak”. „Tam mieszkają mili ludzie i jest dobre środowisko” - mówił Persson. Ostatecznie po odejściu z polityki były premier powrócił do swojej posiadłości pod Sztokholmem.