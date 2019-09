Kiedy komercyjna sieć 5G w Polsce?

Rozpoczęty w tym tygodniu przez Orange we współpracy z Ericssona pilotaż 5G w Warszawie rozbudził nadzieję na rychłe pojawienie się technologii 5G w Polsce. Warto jednak pamiętać, że są to tylko testy, jakie operatorzy i producenci sprzętu w Polsce prowadzą z różnymi producentami sprzętu (także z Huawei czy Nokią) już od pewnego czasu.

Przeprowadził je m.in. Exatel w Warszawie, Ericsson w Krakowie, Orange w Gliwicach i Zakopanem, T-Mobile w Warszawie, a także Nokia wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Sopocie oraz – wspólnie z Orange – w Warszawie. W Toruniu 5G testował także Play. Pod koniec czerwca natomiast Politechnika Łódzka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ericsson, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) oraz P4, operator sieci Play, podpisały porozumienie w sprawie przystąpienia do pilotażowego programu S5-Akcelerator. – Uczelnia przygotowuje pilotażową sieć 5G w obrębie kampusu uczelni. Sieć ma umożliwić opracowanie aplikacji dla innowacyjnych usług – wyjaśniał cel programu prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. – Politechnika udostępni nie tylko know-how, ale także unikatową infrastrukturę. Utworzenie Centrum Kompetencji 5G – miejsca, gdzie start-upy będą mogły testować swoje projekty, będzie podstawą rozwijania współpracy z otoczeniem gospodarczym, a także pozwoli zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych – dodawał.

A kiedy można się spodziewać komercyjnego uruchomienia usług 5G w Polsce? Operatorzy działający w Polsce deklarowali wcześniej, że może to nastąpić w 2020 lub 2021. I tak druga data wydaje się być bardziej realna, jeśli chodzi o szerszą skalę. Operatorzy muszą wcześniej uzyskać odpowiednie zasoby częstotliwości radiowych. Urząd Komunikacji Elektronicznej przewiduje w pierwszej kolejności rozdzielnie pasma zakres 3,4-3,8 GHz i zamierza zorganizować na początku przyszłego roku aukcję na te częstotliwości, która ma się zakończyć do 30 czerwca. Dopiero po ich rozdzieleniu operatorzy będą na dobre mogli rozpocząć inwestycje w sieci nowej generacji.

Warto jednak też pamiętać, że Komisja Europejska chce, by do 2020 r. siecią 5G objęte było przynajmniej po jednym mieście z każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Marcin Cichy , prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w trakcie jednego ze swych wystąpień mówił, że w optymistycznym scenariuszu być może w 2020 r. cztery miasta w Polsce zostaną objęte siecią 5G. Jak wyjaśniał, stałoby się tak, gdyby każdy z operatorów zdecydował się budować taką sieć w innym mieście. Dodał jednak, że tak nie musi być, bo uwarunkowania biznesowe mogą spowodować, że operatorzy zdecydują się razem na jedno miasto.

Marek Jaślan, telko.in