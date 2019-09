LPP rozwija zagraniczne rynki

Wprowadzenie przez rząd nowej płacy minimalnej firma LPP będzie w sposób oczywisty respektować.To przełoży się na wynagrodzenia w firmie, które będą musiały być podniesione. Jednocześnie LPP spodziewa się, że ogólny wzrost wynagrodzeń w kraju przyczyni się także do zwiększonej sprzedaży w jej placówkach. Firma zakłada również większą automatyzację.

Tak Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP skomentował na wczorajszym spotkaniu prasowym pytanie na temat wpływu wzrostu płacy minimalnej na sytuację firmy. Zwrócił też uwagę, że ogromna część sprzedaży wszystkich jej marek odbywa się w zagranicznych placówkach.

Gdański producent odzieży prowadzi sprzedaż w 24 krajach zarówno w Europie Zachodniej, która jest strategicznym regionem, ale dynamiczny wzrost ma miejsce Europie Południowo-Wschodniej.

Na koniec czerwca miała spółka posiadała 1 752 sklepy, z czego 923 w Polsce

Dostrzegamy duży potencjał rozwoju w Europie Południowo-Wschodniej, stąd wynika dynamiczny rozwój powierzchni w regionie i ostatnie debiuty na Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie. Kolejnym kierunkiem naszej ekspansji będzie Macedonia Północna, gdzie zamierzamy otworzyć swoje salony już w 2020 roku - zapowiada Przemysław Lutkiewicz.

W drugiej połowie roku spółka ma jeszcze wejść do Finlandii ze sklepami wszystkich swoich marek.

Producent odzieży Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay ponad połowę swoich przychodów uzyskał po raz pierwszy właśnie z przychodów z zagranicy.

W drugim kwartale tego roku spółka odnotowała około 50 proc. wzrost sprzedaży e-commerce w związku z rozwojem sklepów internatowych poza granicami kraju.

Sprzedaż LPP w tym czasie przekroczyła 2,2 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 8 proc., a w całym pierwszym półroczu wyniosła 4 mld. zł, co z kolei oznacza wzrost o 11 proc.

Na ogólne wyniki wpływ miały następujące czynniki: sprzedaży za granicą, zwiększenie powierzchni sieci stacjonarnej oraz wzrosty sprzedaży e-commerce.

Szczególnie obiecująco wyglądają wyniki sprzedaży internetowej: to 45 proc. wzrost. W Polsce stanowi ona już 13 proc. przychodów, a w całej grupie 11,7 proc.

Wiceprezes firmy zwrócił uwagę na potencjał kanału sprzedaży mobilnej.

Zauważamy też duży potencjał rozwoju kanału mobile, który już teraz odpowiada za ponad połowę przychodów z e-commerce. To efekt inwestycji, jakie poczyniliśmy w tym obszarze po to, aby nasze strony sklepów internetowych były jak najbardziej zgodne z filozofią „mobile first” – komentuje Przemysław Lutkiewicz.

W 2019 roku spółka chce przekroczyć miliard złotych sprzedaży w kanale e-commerce.

Ogromnie ważne dla firmy jest wprowadzanie technologii RFID w salonach sklepów Reserved. Obecnie 170 salonów tej marki jest w pełni przygotowanych do wprowadzenie tego technologicznego rozwiązania.

Firma przywiązuje także wagę do rozwiązań ekologicznych. Wprowadza materiały przyjazne środowisku, a także weryfikuje dostawców pod kątem ekologicznym.

Do 2015 roku spółka w ramach globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem – będzie wykorzystywała tylko takie opakowania plastikowe, które w całości podlegają recyklingowi lub kompostowaniu.

LPP chce kontynuować wypłacanie dywidendy i liczy, że w ujęciu nominalnym będzie ona wyższa w przyszłym roku niż wypłacona z zysku za 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Przemysława Lutkiewicza.