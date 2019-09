Gospodarka musi się opierać na wysokich technologiach

Polska musi być krajem, gdzie gospodarka opiera się na wysokich technologiach, a nie na niskich płacach - powiedział w sobotę na konwencji regionalnej w Pile prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do zapowiadanego wzrostu płacy minimalnej.

Kaczyński powiedział, że podwyższenie płacy minimalnej to nie jest „gest wyborczy”, ale „racjonalny plan zmierzający do tego, by ta choroba gospodarki, która się nazywa +postkomunizm+ - gospodarka postkomunistyczna, a niektórzy mówią postkolonialna - żeby to się raz na zawsze skończyło”.

Polska musi być krajem, gdzie gospodarka opiera się na wysokich technologiach, a nie na niskich płacach - podkreślił prezes PiS. To nie jest przeciw komukolwiek, to jest za tymi wszystkimi, którzy chcą i potrafią pracować. W różnych rolach społecznych, w różnych miejscach. Ale powtarzam: chcą i potrafią - bo na takich ludziach opiera się rozwój każdego kraju i na takich ludziach musi się opierać także rozwój Polski - powiedział.

SzSz (PAP)