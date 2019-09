Premier: Naszym celem jest podniesienie dobrobytu

Program społeczno-gospodarczy PiS ma doprowadzić do podniesienia dobrobytu wszystkich Polaków - powiedział w niedzielę w Busku-Zdroju premier Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez inwestycje i budowę dróg. Wskazał, że po raz pierwszy z budżetu państwa na budowę dróg powiatowych i gminnych w woj. świętokrzyskim, zaakceptowane zostały wszystkie złożone wnioski. „To oznacza, że przekazaliśmy z budżetu państwa tyle środków, że więcej nie moglibyście przerobić” - powiedział.

Mówił, że drogi są istotnym elementem rozwoju poszczególnych regionów, w tym regionu południowo-świętokrzyskiego, ponieważ dzięki nim przyjeżdżają turyści, rozwija się agroturystyka. Przypomniał, że wielkie programy społeczne wprowadzone przez PiS, takie jak 500 Plus, zmieniły życie rodzin.

A od lipca mamy 500 plus również na pierwsze dziecko - wskazał, dodając, że kosztowało to ok. 40 mld zł.