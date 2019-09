Kandydat do KE oskarżany o korupcję i pranie pieniędzy

Władze w Polsce nie chciały tego zrobić - zrobi to Europa: KE bierze się za Kulczyka. Według Komisji Polska nadpłaciła jego spółce prawie miliard złotych. Z pieniędzy podatników rzecz jasna

