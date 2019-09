Konto firmowe, a prywatne płatności – małe kompendium

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, możesz założyć konto firmowe. Nie jest ono obowiązkowe dla mikroprzedsiębiorców, ale posiadając odrębny rachunek firmowy łatwiej jest oddzielić finanse firmowe od prywatnych. Co z kwestią przelewów prywatnych? Jakie płatności są dozwolone? Zapoznaj się z najważniejszymi zagadnieniami.

Jako przedsiębiorca masz nieograniczony dostęp do konta firmowego. Ułatwia ono wiele płatności, zwłaszcza jeśli wykonujesz transakcje online bądź przelewasz pracownikom wynagrodzenia. Jak wygląda kwestia regulowania prywatnych wydatków poprzez konto firmowe? Czy możesz przez nie zrobić prywatne zakupy?

Konto firmowe, a przelewy prywatne

Sporo wątpliwości, zwłaszcza wśród początkujących przedsiębiorców, budzi kwestia wykonywania przelewów prywatnych za pomocą konta firmowego. Jako właściciel firmy masz do niego nieograniczony dostęp, czy możesz więc wykonać tego typu operacje? Jak się okazuje, właściciele jednoosobowych działalności gospodarczej mają tutaj dość klarowną sytuację. Z powodzeniem mogą wykonywać przelewy prywatne z konta firmowego. Zastanów się jednak, czy ze względu na kontrolę finansów firmowych i domowego budżetu będzie to wygodne oraz opłacalne.

Nieco bardziej rygorystyczne wytyczne dotyczą w tej kwestii spółek różnego rodzaju. Będąc udziałowcem, czy właścicielem nie dysponujesz swoimi pieniędzmi, a co za tym idzie, nie możesz ich wykorzystywać do celów prywatnych.

Konto firmowe, a zakupy prywatne

Skoro masz konto firmowe, którego jesteś właścicielem i wykonujesz codzienne zakupy, możesz zapłacić za nie kartą firmową? W takiej sytuacji rozwiązanie też jest korzystne dla właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej. Płatność za zakupy prywatne poprzez konto firmowe jest dozwolona. Działa tutaj ta sama zasada, co przy przelewach.

Musisz mieć jednak na uwadze, że wszelkie zakupy prywatne opłacone za pośrednictwem konta firmowego nie będą mogły być wliczone w koszty prowadzenia działalności. Może to rodzić kolejne niedomówienia i „bałagan” na rachunku firmowym. Rozważ więc, czy tego typu operacje są wygodne z punktu prowadzenia finansów firmowych.

Pomimo klarownych wytycznych co do transakcji prywatnych poprzez konto firmowe, najrozsądniej i zdecydowanie najbardziej praktycznie jest oddzielić transakcje prywatne od firmowych. Główną zaletą jest tutaj skuteczność w zarządzaniu finansami firmy oraz przejrzystość w przypadku kontroli urzędu skarbowego. Jeśli dodatkowo samodzielnie prowadzisz księgowość w firmie, będzie Ci łatwiej rozliczać transakcje wiedząc, iż dotyczą one wyłącznie Twojej działalności.

Znaczenie ma zwłaszcza kwestia potencjalnej kontroli US – jeśli jako przedsiębiorca posiadasz konto firmowe, urząd będzie analizował wyłącznie prowadzone na nim transakcje. Jeśli finanse firmowe są prowadzone wspólnie z kontem prywatnym, automatycznie, w razie kontroli, US ma wgląd także w prywatne płatności.