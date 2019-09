Ponad 5 mld zł dzięki KAS

W poniedziałek w Przemyślu (Podkarpackie) odbyły się wojewódzkie obchody dnia Krajowej Administracji Skarbowej. W czasie uroczystości podkreślano, że w tym roku do budżetu trafiło już ponad 5 mld zł za pośrednictwem podkarpackiej KAS

Jak podkreślił w trakcie uroczystości dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorz Skowronek, cele, które stawiano KAS w momencie jej powołania są realizowane. „Osiągamy też coraz lepsze wyniki” - dodał.

Skowronek zaznaczył, że do poprawy wyników potrzebna jest modernizacja KAS. Zakłada ją przyjęty na wniosek ministra finansów i szefa KAS program modernizacji na lata 2020-2022.

Dyrektor rzeszowskiej IAS przypomniał, że program ten obejmuje dwa filary. Pierwszy to inwestycja w ludzi. Musimy bowiem odpowiednio wynagradzać pracowników KAS, ponieważ na ocenę i wyniki pracujemy wszyscy. Tworzymy zespół, w którym każdy pracownik i funkcjonariusz KAS odgrywa bardzo ważną rolę - powiedział.

Drugi filar programu modernizacji KAS to inwestycje w sprzęt, zakup pojazdów i wyposażenia, w tym m.in. doposażenie przejść granicznych.

Skowronek podkreślił, że jedną z najważniejszych inwestycji podkarpackiej KAS będzie budowa nowego oddziału celnego w Krównikach wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową. Obecna na uroczystości pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Anna Szmidt-Rodziewicz przypomniała, że w roku 2015 deficyt budżetowy wynosił 50 mld zł. „W roku 2020 prognozowany deficyt ma wynieść zero. Nie byłoby tych danych bez KAS. Polscy parlamentarzyści, polski rząd, wszyscy Polacy jesteśmy dumni z waszej służby i samozaparcia, które doprowadziło do takich liczb” - mówiła do obecnych na przemyskim rynku funkcjonariuszy i pracowników KAS.

Jak poinformowała PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, w tym roku już ponad 5 mld zł trafiło do budżetu za pośrednictwem KAS na Podkarpaciu.

Podkreśliła, że jednym z kluczowych zadań na początku 2019 r. było wdrożenie usługi Twój e- PIT. „Z tego rozwiązania na Podkarpaciu skorzystało aż 40 proc. podatników. Warto zaznaczyć, że w sumie odnotowaliśmy około 80 proc. zeznań podatkowych złożonych drogą elektroniczną, czyli za pomocą systemu e-Deklaracje (podatnik sam wypełnia i wysyła zeznanie drogą elektroniczną) lub za pomocą usługi Twój e-PIT” - powiedziała. Do urzędów skarbowych w woj. podkarpackim wpłynęło w tym roku około 880 tys. zeznań rocznych za 2018 r.

Na Podkarpaciu istotnym zadaniem KAS jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE. Jak podała Chabowska, od początku tego roku do końca sierpnia funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu obsłużyli blisko 7,8 mln podróżnych; 1,5 mln samochodów osobowych, ponad 220 tys. samochodów ciężarowych oraz 57 tys. autokarów.

Strukturę KAS w województwie podkarpackim tworzą Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie wraz z podległymi 23 urzędami skarbowymi, Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym w Przemyślu z 3 delegaturami w: Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie oraz 13 oddziałami celnymi. W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostkach zatrudnionych jest obecnie 3335 osób, w tym 1112 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

PAP, mw