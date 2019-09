Idea Bank potrzebuje 500 mln zł dokapitalizowania

Idea Bank ocenia, że kwota dokapitalizowania, która pozwoliłaby na osiągnięcie wymaganych prawem wskaźników kapitałowych wynosi ok. 500 mln zł, poinformował prezes Jerzy Pruski.

To zależy od tego, jak będzie przebiegał proces restrukturyzacji. Na razie wyniki wyprzedzają nasze oczekiwania. Jeśli mielibyśmy skokowo doprowadzić do osiągnięcia wymogów kapitałowych, to jest to kwota ok. 500 mln zł. Przy obniżonej sumie bilansowej i osiągnięciu rentowności ta kwota wystarczyłaby do spełnienia wymogów kapitałowych” - powiedział Pruski podczas konferencji prasowej.

To kwota, która wpisuje się w proces głębokiej restrukturyzacji - podkreślił.