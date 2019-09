Von der Leyen wzmacnia dyrekcję ds. konkurencji

Przyszła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zdecydowała przenieść kompetencje dotyczące pomocy państwa z dwóch dyrekcji generalnych - ds. rolnictwa oraz gospodarki morskiej - do dyrekcji generalnej ds. konkurencji. Tematyka będzie więc podlegała Margrethe Vestager.

Po decyzji nowej szefowej KE kwestie pomocy publicznej w rolnictwie i gospodarce morskiej będą podlegały przyszłej wiceszefowej KE Vestager, która ma być odpowiedzialna za cyfryzację i konkurencję, a nie Januszowi Wojciechowskiemu (kandydat na komisarza ds. rolnictwa) i Virginijusowi Sinkevicziusowi (kandydat na komisarza ds. gospodarki morskiej).

Informacja o zmianach znalazła się w dokumencie opublikowanym przez Komisje Europejską, który dotyczy rozdziału kompetencji w przyszłej unijnej egzekutywie. KE poinformowała PAP we wtorek, że decyzja została podjęta „w celu wzmocnienia egzekwowania (zasad) konkurencji we wszystkich sektorach”.

Dotychczas to dyrekcja generalna ds. rolnictwa, na podstawie unijnych regulacji, była odpowiedzialna np. za decyzje dotyczące pomocy państwa dla rolnictwa w sytuacjach kryzysowych. To ona podejmowała decyzje, gdzie kierować strumień potrzebnych środków.

Komisja Europejska, publikując dokument z informacjami o przeniesieniu kompetencji, nie przedstawiła w nim żadnych formalnych wyjaśnień tego ruchu.

Von der Leyen przesłała we wtorek każdemu z członków jej przyszłego kolegium list, w którym opisuje zadania, jakie mają przyszli komisarze. Pismo do Wojciechowskiego i innych komisarzy zostało upublicznione przez samą KE.

Jak zaznaczyła, obecnie ok. 21 mln ludzi pracuje w 11 mln gospodarstw w Europie. Wskazała, że dostarczanie niedrogiej żywności obywatelom i godziwe warunki życia dla rolników to jedna z misji, do jakich została powołana UE.

Jednym z pierwszych zadań polskiego komisarza ma być zapewnienie, by sektor rolny nadal wywiązywał się ze swoich zobowiązań dotyczących zapewniania pracy i żywności. Wojciechowski ma jednocześnie wspierać rolnictwo w dostosowywaniu się do zmian klimatycznych, demograficznych i technologicznych. Ma on również położyć nacisk na zdrowszą i bardziej zrównoważoną produkcję żywności.

Polak ma też przyczynić się do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie nowoczesnej i uproszczonej wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r. Gdy negocjacje na temat reformy wspólnej polityki rolnej zostaną zakończone, Wojciechowski ma się skupić na jej wdrażaniu, m.in. ustalając wymogi dla państw członkowskich dotyczące celów środowiskowych i klimatycznych.

Von der Leyen chce ponadto, by nowy komisarz ds. rolnictwa zapewnił, żeby rolnictwo i produkcja żywności przyczyniały się do realizacji celów klimatycznych, środowiskowych i dotyczących różnorodności biologicznej. Chodzi głównie o ograniczenie stosowania pestycydów, nawozów i chemikaliów w Europie, ale też poza nią.

Innym jego zadaniem ma być opracowanie nowej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich. W jej realizacji ma ściśle współpracować z wiceprzewodniczącą ds. demokracji i demografii Chorwatką Dubravką Szuicą. Wojciechowski ma też zajmować się promocją europejskiej żywności oraz standardów żywnościowych na świecie.

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad całym składem Komisji ma się odbyć w październiku. Pod koniec września rozpoczną się przesłuchania kandydatów na komisarzy przed odpowiednimi komisjami w PE.

PAP, MS