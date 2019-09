KUKE: Mniej firm bankrutuje

W sierpniu upadłość ogłosiły 42 firmy, co oznacza spadek o 4,5 proc. w porównaniu z lipcem i spadek o 16 proc. wobec sierpnia ubiegłego roku - podała we wtorek Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Dodano, że liczba rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 38, a więc o 5,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 28,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Niezmiennie negatywnie na prowadzenie biznesu w Polsce oddziałuje otoczenie międzynarodowe, w tym przede wszystkim słabnąca koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych ze strefy euro. Utrzymują się też czynniki niepewności w postaci brexitu i relacji handlowych USA-Chiny, co wpływa niekorzystnie na gospodarkę w skali globalnej” - wskazał, cytowany we wtorkowym komunikacie wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski.

Eksperci KUKE przypomnieli, że nasza gospodarka w II kw. nieznacznie wyhamowała - tempo wzrostu PKB spadło do 4,5 z 4,7 proc. w I kw. Wynikało to, jak wskazali, z osłabienia w kategoriach: spożycie publiczne oraz nakłady inwestycyjne. Lokomotywą naszej gospodarki pozostaje popyt konsumpcyjny, który jest stymulowany obniżeniem obciążeń podatkowych oraz uruchomieniem dodatkowych świadczeń społecznych.

Według Ślagórskiego „optymistycznie nastrajają” wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych opublikowane przez GUS po II kwartale tego roku. W szczególności sektor budowy mieszkań jest wciąż napędzany poprawiającą się kondycją budżetów domowych - wskazuje wiceszef KUKE.

Jednocześnie - jak dodano - paradoksem jest, że w tym samym czasie przeżywają problemy przedsiębiorstwa handlowe, dla których wzrost konsumpcji powinien być czasem żniw.

Z danych KUKE wynika, że indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu zmalał do 1,68 proc. z 1,77 proc. notowanego miesiąc wcześniej.

Po pierwszym półroczu wskaźnik rentowności netto w budownictwie wzrósł do 2,9 proc. z 1,3 proc. przed rokiem. Dotyczy to zarówno budownictwa budynków (z 2,6 do 4,3 proc.), budownictwa infrastrukturalnego (z -0,4 do 1,0 proc.), jak i budownictwa specjalistycznego (z 3,5 do 3,7 proc.)” - napisano.