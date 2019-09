Szpitale powiatowe coraz mocniej zadłużone

Zadłużenie szpitali powiatowych rośnie. Środki, które minister zdrowia w tej chwili przekazuje nazywamy kroplówką - powiedział Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich, podsumowując dane z raportu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Sieć szpitali, która miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom zarządzanie placówkami nie poprawiła ani sytuacji chorych, ani finansów większości badanych szpitali. Wartość udzielanych świadczeń w ramach umów dotyczących podstawowego szpitalnego zabezpieczenia była wyższa niż wartość ryczałtu - wynika z raportu zaprezentowanego na wtorkowej konferencji w Warszawie.

Straty rosną nieprzerwanie od 2015 roku, z wyjątkiem 2017 roku, kiedy zapłata za nadwykonania była znacząca. W 2018 roku, w porównaniu do 2017 roku mamy do czynienia z załamaniem. Strata szpitali zwiększyła się o 77 proc., a w 2019 roku, przy założeniu podwojenia się pierwszego półrocza wzrośnie o kolejne 50 proc.” - czytamy w raporcie.

Badanie przeprowadzono w 120 spośród 260 szpitali powiatowych.

Dziewięćdziesiąt kilka procent z tej grupy to są szpitale, które się nieustannie zadłużają i będą się zadłużać. W roku ubiegłym była to średnio kwota 2 mln zł, to za pierwsze półrocze tego roku to jest kwota 2,5 mln zł, więc razy dwa to będzie 5 mln średnio w szpitalu i to będzie postępować” - powiedział prezes ZPP.