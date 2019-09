Ktoś wiedział o ataku na Saudów? Dziwne transakcje na giełdzie w Moskwie

Nieoczekiwane transakcje na giełdzie w Moskwie na kilka dni przed atakiem na rafinerie w Arabii Saudyjskiej świadczą o tym, że ktoś w Rosji wiedział, iż dojdzie do ataków, po których wzrosły ceny ropy - ocenia rosyjski ekspert Michaił Krutichin.

Kilka dni przed atakiem, 11 września, nagle nieoczekiwanie zaczęto skupować na giełdzie moskiewskiej za niewysoką cenę (kontrakty) futures na ropę. Ich realizacja w ciągu jednego dnia zwiększyła się o 174 proc. Zrobiła to jakaś osoba fizyczna - powiedział ten ceniony analityk w komentarzu dla francuskiego radia RFI we wtorek wieczorem. - Gdyby coś takiego wydarzyło się nie w Rosji, a w innym kraju, to od razu rozpoczęto by dochodzenie, dlatego, że ktoś wiedział, że dojdzie do ataku i dobrze na tym zarobił - oświadczył Krutichin.