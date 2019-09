ZPP: Podwyżka płacy minimalnej nie grozi bezrobociem

Regulacja dotycząca minimalnego wynagrodzenia nie będzie miała negatywnego wpływu na rynek pracy. Z tytułu tej regulacji bezrobocie nam nie grozi - powiedział w środę na konferencji w Centrum Partnerstwa Społecznego szef Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Cezary Kaźmierczak.

Przewodniczący ZPP odniósł się do przykładu Węgier, gdzie po podniesieniu płacy minimalnej o 60 proc., pracę straciło ok. 10 proc. zatrudnionych o najniższych wynagrodzeniach.

W Polsce odpowiadałoby to 150 tys. ludzi, gdyby ta sytuacja się powtórzyła. Pracownicy natychmiast zostaną wchłonięci do innych przedsiębiorstw, bo przedsiębiorcy narzekają wszędzie na brak pracowników. Z tytułu tej regulacji bezrobocie nam nie grozi - powiedział.

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda poruszył problem kontroli umów śmieciowych.

Uważamy, że inspektor pracy powinien mieć narzędzie w postaci nakazu administracyjnego do kontroli i jeżeli wynika z dokumentów, że umowa-zlecenie ma znamiona umowy o pracę, to powinien mieć nakaz administracyjny zmiany tej umowy - powiedział. - Jeżeli pracodawca się z tym nie zgadza, to powinien się odwołać - dodał.

Wielkim „skokiem do przodu” przewodniczący Solidarności określił podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia do 2600 zł w 2020 r. i ustalenie stawki godzinowej do 17 zł za godzinę.

Dziś ok 1,5 mln z 16 mln polskich pracowników pracuje na poziomie minimalnego wynagrodzenia - powiedział. - Administracja w szkołach zarabia na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Od nowego roku będzie to 2600 zł, ci, którzy mają staż 20 lat pracy, mają jeszcze 300 zł za wysługę lat. Dla tych ludzi to będzie ok. 3 tys. brutto i stawka godzinowa 17 zł. To wielki skok do przodu - dodał.

Mówił także o rozporządzeniu dotyczącym płacy minimalnej w roku 2020.