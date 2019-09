Wzrost PKB spowolnił do ok. 4 proc.

Produkcja sprzedana przemysłu odnotowała drugi w tym roku spadek w ujęciu rocznym w sierpniu. Choć ekonomiści tłumaczą zaskakująco słaby wynik po części efektami kalendarzowymi, obawiają się, że polski przemysł zaczął już wyraźniej odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego w Niemczech. Większość z nich obniżyła swoje oczekiwania co do wzrostu PKB za III kw. tego roku nawet do 3,8% (wobec 4,5% r/r odnotowanych w II kw. br.).

Według ekonomistów, na wynikach po części zaważyły efekty kalendarzowe, tj. dwa dni robocze mniej w stosunku do lipca br. i jeden dzień roboczy mniej w stosunku do sierpnia 2018 r. Jednak według większości z nich kolejnym negatywnym czynnikiem było spowolnienie gospodarcze u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Efekty tego spowolnienia widoczne są w branży motoryzacyjnej, choć niektórzy analitycy tłumaczą słabsze wyniki tej branży także przestojami wakacyjnymi.

Sierpniowe dane nie powinny zmienić nastawienia Rady Polityki Pieniężnej anii przybliżyć zmian w jej polityce, uważają także ekonomiści.

Wrzesień może jeszcze przynieść poprawę wyników produkcji, ale wydaje się na ten moment, że maksymalne tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale to 4,5%r/r – twierdzi główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. Słabe wyniki w sierpniu oznaczają, że dynamika produkcji przemysłowej w III kw. będzie niższa niż 4,6% w II kw. o prawie 1 pkt proc. Takie wyniki w naszej ocenie sugerują spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w III kw. z 4,5% do ok. 4-4,1% r/r - sądzi ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. Nadal natomiast efekty kalendarzowe oraz efekty bazy będą wpływać na wyższą zmienność wyników produkcji, której dynamika we wrześniu prawdopodobnie ponownie wzrośnie do ponad 5,0% r/r. Niemniej będzie to jedynie potwierdzenie ograniczonej skali spowolnienia aktywności, a nie zapowiedź odwrócenia trendu – uważa ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

