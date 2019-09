Rząd Chorwacji z powrotem obniży wiek emerytalny do 65 lat (z 67) po kampanii protestacyjnej, którą kierowały związki zawodowe - poinformował w czwartek premier Andrej Plenković.

Trzy główne związki zawodowe w Chorwacji zgromadziły wiosną ponad 700 tys. podpisów pod petycją, domagającą się przeprowadzenia referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Aby referendum mogło się odbyć, wystarcza ok. 10 proc. elektoratu, tj. ok. 375 tys. osób. Rząd wolał jednak wycofać się z reformy emerytalnej.

Pokazujemy tym samym, że słuchamy tego, co mówią nam nasi obywatele. Jednak niektórzy chcą kontynuować pracę w wieku powyżej 65 lat, a my umożliwimy im to w zmienionej propozycji prawa (emerytalnego) - powiedział Plenković podczas posiedzenia rządu. W ten sposób osiągniemy równowagę między żądaniami kampanii, a pragnieniem tych, którzy chcą pracować dłużej - dodał.