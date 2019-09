Tajwan otwiera rynek dla polskich jabłek

Tajwan jest kolejnym krajem poza unijnym, do którego, na podstawie ustalonych dwustronnie przepisów fitosanitarnych, będą wkrótce eksportowane polskie jabłka - poinformowało w piątek ministerstwo rolnictwa.

9-12 września br. z inicjatywy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) został przeprowadzony audyt przez Biuro ds. Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz Kwarantanny (BAPHIQ) Tajwanu. Kontrolowane były sady oraz miejsca pakowania i przechowywania jabłek, podmioty, które zgłosiły chęć eksportu jabłek na tajwański rynek i zarejestrowały się w PIORiN przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego na potrzeby wywozu na ten rynek.

Kontrola miała na celu sprawdzenie realizacji wymagań fitosanitarnych Tajwanu przed uruchomieniem eksportu owoców z Polski ze zbioru 2019 r. - poinformował resort.

Producenci, którzy są zainteresowani eksportem jabłek na Tajwan w przyszłym sezonie powinni zarejestrować produkcję owoców do 30 kwietnia 2020 r. Można to zrobić w oddziałach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Listy zarejestrowanych podmiotów GIORiN musi przekazać do Tajwanu najpóźniej do 10 czerwca każdego roku.

Warunkiem eksportu jest produkowanie jabłek w systemie integrowanej produkcji roślin (IP). A także prowadzenie w sadzie kontroli na obecność owocówki jabłkóweczki z wykorzystaniem pułapek feromonowych wraz z zapisami wyników kontroli oraz stosowanych zabiegów zwalczania szkodnika.

PAP SzSz