Handelsblatt: Commerzbank rozważa sprzedaż mBanku

**W Commerzbanku trwa obecnie dyskusja nad strategią tej instytucji i jednym z możliwych rozwiązań jest sprzedaż polskiego mBanku – poinformował niemiecki dziennik Handelsblatt na swoich stronach internetowych.”

Niemcy do tej pory chwalili się mBankiem jako jednym z najbardziej nowoczesnych banków na świecie – informuje gazeta. Ale obecnie jest rozważana sprzedaż polskiej instytucji, a dokładnie blisko 70 proc. jej akcji, co mogłoby Commerzbankowi dać ok. 3,5 mld euro.

Co ciekawe, Niemcy uzasadniają sprzedaż mBanku tym, że współpracuje on z polskimi kopalniami, przez co jest krytykowany. Inny powód to kredyty frankowe, których mBank udzielił bardzo dużo. Wiadomo, że wkrótce TSUE może wydać wyrok w sprawie kredytów frankowych, który będzie kosztował instytucje finansowe miliardy.

