Biuro przyszłości ufa ludziom i robotom

Sztuczna inteligencja, która uczy się na błędach ludzi, ale i na swoich, czterokrotnie oszczędzająca czas na powtarzalnych czynnościach, analizach i prognozach, pozwalająca skupić się zespołom i zarządowi na sprawnym zarządzaniu i podejmowaniu lepszych decyzji. Do tego najnowsze rozwiązania z zakresu komunikacji między pracownikami, a także zarządzania zmieniającą się, dostosowującą do potrzeb biurową przestrzenią. To pierwsze obserwacje po wizycie w siedzibie polskiego Microsoftu po jej gruntownej przemianie

Murale z sylwetkami polskich naukowców i innowatorów, prezentujące także technologie Microsoft dla inspiracji oraz polską naturę wypełniają warszawskie biuro firmy, które zmieniając swój wygląd podkreśla transformację kultury organizacji. Polski oddział spółki zyskał nowe wnętrze, które wpisuje się w zmianę współczesnego stylu i dynamiki pracy i wspiera współpracę oraz wzajemną inspirację. Przestrzeń została zaprojektowana w taki sposób, żeby przyczyniać się do tworzenia kultury słuchania wzajemnych opinii, wymiany myśli i uczenia się na drodze ciągłego dążenia do innowacji.

Technologia kreuje i odpowiada na nowy styl pracy, którego oczekują pracownicy. Z jednej strony bez usług w chmurze i technologii cyfrowych, do których przywykliśmy jako konsumenci nie bylibyśmy w stanie efektywnie realizować naszych zawodowych projektów. Z drugiej, klienci firm, niezależnie od ich wielkości czy branży, a także instytucji publicznych oczekują, że cyfrowa transformacja pozwoli im sprawniej dokonywać zakupów, zamawiać usługi i realizować własne potrzeby. Wszystko to wpływa na charakter naszej pracy, która w większym stopniu polega na współpracy z innymi. Nowe technologie pozwalają nam osiągnąć więcej, w krótszym czasie i mniejszym kosztem – przekonuje Katarzyna Cymerman, członek zarządu odpowiedzialna w Microsoft za HR. - Zaprojektowaliśmy nowe biuro, obserwując zachowania naszego zespołu i ich zmieniające się potrzeby. Chcemy, by nowe wnętrze wyrażało transformację naszej kultury pracy i napędzało jej dalszą przemianę w kierunku jeszcze lepszej współpracy pomiędzy zespołami, wymiany wiedzy i inspiracji oraz uczenia się od siebie nawzajem.

Ewolucja stylu pracy pod wpływem rozwoju technologii cyfrowych jest dostrzegalna na każdym kroku. Praca w modelu 9-17 i zza biurka przestaje być adekwatna do otaczającej nas rzeczywistości, w której w coraz większym stopniu współpracujemy z innymi i to od tego jak sprawnie to robimy zależy nasz sukces. Często też osoby, z którymi realizujemy wspólne projekty nie siedzą przy sąsiednim biurku, ale dzielą nas setki czy tysiące kilometrów. Marcin Waszczuk, technical architect w polskim oddziale Microsoft, odpowiedzialny między innymi za rozwiązania z obszaru Sztucznej Inteligencji (SI/AI), właśnie prowadzi rozmowę z krakowskim partnerem firmy oraz jednym z klientów w Czechach, który jest zainteresowany wykorzystaniem rozwiązań machine learning do wykrywania oszustw. Towarzyszy im ekspert firmy z Redmond, który kilka miesięcy temu prowadził podobny projekt w USA. Dzięki Microsoft Teams na jednym wirtualnym spotkaniu spotykają się cztery osoby, które mogą równocześnie widzieć się, rozmawiać, wprowadzać poprawki do współdzielonego dokumentu i wymieniać uwagi na czacie. Jednym kliknięciem mogą nagrywać cały przebieg tego spotkania, żeby później wrócić do ustaleń albo wdrożyć w temat inną osobę w zespole. Wszystko w jednym, bezpiecznym ekosystemie połączonych rozwiązań do komunikacji i współpracy.

W ciągu ostatniej dekady, transformacja cyfrowa napędzana przez rozwój technologii, ukształtowała nową kulturę pracy. Ograniczony dostęp do danych został wyeliminowany przez nieograniczone informacje i wnioski. Sztywna hierarchia blokująca komunikację uległa uelastycznieniu, zyskując otwartość na nowe punkty widzenia i opinie. Co więcej, technologia pozwala połączyć indywidualne umiejętności w ramach pracy całego zespołu.

MS Office Warszawa / autor: fot. Andrzej Peszek, Microsoft

Takie rozwiązania, jak Microsoft PowerApps sprawiły, że każdy może stać się programistą. Microsoft Teams pozwala na współpracę w chmurze, a technologia AI zaszyta w produktach Microsoft pomaga w realizacji codziennych zadań, takich jak prognozowanie sprzedaży, planowanie zadań, współpraca z klientami i wielu innych. Komputery stacjonarne zostały zastąpione przez lekkie urządzenia mobilne z rodziny Surface, funkcjonujące we wspólnej sieci. W nowym biurze Microsoft, wcześniej odseparowane w przestrzeni działy mają dużo większą skłonność do wzajemnych interakcji i wymiany pomysłów, dzięki temu, że zaprojektowana na nowo przestrzeń pracy sprzyja integracji w ramach, ale również pomiędzy zespołami.

Według szacunków już w roku 2020 około 70 procent pracowników będzie wykonywać pracę zdalną, mniej czasu spędzając za biurkiem. Usługi w chmurze i wydajne urządzenia oraz bezpieczny dostęp zdalny do wewnętrznych systemów i aplikacji są kluczem do sukcesu w pracy w cyfrowych czasach. Dzięki temu możemy równie sprawnie realizować nasze zadania z biura, z domu, ale również z pociągu czy lotniska, a także siedziby naszego klienta – mówi Barbara Michalska odpowiedzialna w Microsoft za rozwiązania Modern Workplace.

Przestrzenie biurowe sprzyjające współpracy i wymianie pomysłów zostały zaprojektowane tak, by odpowiadały na potrzeby pracy przyszłości a jednocześnie odzwierciedlały indywidualny charakter miejsca. Charakterystycznym elementem wystroju stały się murale ścienne. Na parterze gości i pracowników wita polska natura. Pierwsze piętro odwołuje się do innowacji i kluczowych obszarów współczesnych technologii Microsoft, a na drugim piętrze witają nas polscy innowatorzy – Maria Skłodowska-Curie, Karpiński czy Kopernik.

MS Office / autor: fot. Andrzej Peszek, Microsoft

Korytarze wypełnione muralami prowadzą do wspólnej przestrzeni – The Hub, która stanowi nowoczesną wersję miejskiego rynku, gdzie pracownicy mogą się spotkać, zjeść wspólnie posiłek, czy pograć w piłkarzyki i bilard. Relaksowi i odpoczynkowi sprzyja również pokój relaksu, gdzie dostępne są profesjonalne fotele do masażu czy siłownia, w której pracownicy w dowolnej porze pracują nad swoją kondycją. Mając na uwadze komfort pracy, w całym biurze dostępne są regulowane do pozycji stojącej biurka, ergonomiczne krzesła, sale konferencyjne dostosowane do różnorodnych potrzeb i rodzaju spotkania oraz budki telefoniczne do prowadzenia rozmów i video konferencji.

Ale co najważniejsze, to wpięcie Sztucznej Inteligencji w wiele procesów raportowych i możliwości wykorzystania jej dla najlepszych prognoz. Nadal w zbyt wielu firmach szefowie nie mają pojęcia, co się dzieje. W zbyt wielu firmach estymacje dochodów, czy rentowności projektów, czy efektywności zespołów są bardziej życzeniowe niż naprawdę estymowane. W zbyt wielu firmach nadal trzeba fizycznie być, by wykonywać tę samą pracę, którą można wykonywać w dowolnym miejscu na Ziemi. W zbyt wielu firmach pracownicy nie komunikują się między sobą dostatecznie, by efektywnie realizować wyznaczone im cele. Tu widzieliśmy, na jak wiele procesów w firmie można ulepszyć, tworząc prostą aplikację w systemie Microsoft PowerApps - jeśli oczywiście firma jest w wystarczającym stopniu zasobna w cyfrowe dane. Zmiana paradygmatu pracy, postawienie na Sztuczną Inteligencję oraz wsłuchanie się w najnowsze trendy rynku pracy sprawiają, że przynajmniej w przypadku polskiego oddziału Microsoft nie można powiedzieć „Szewc bez butów chodzi”. A to już dużo.