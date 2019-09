Cedrob przejmuje ZM Kania

Cedrob złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 20 września, sprawa jest w toku.

Na czym polega koncentracja: Nabycie przez Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku części mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie” - czytamy w komunikacie.

Cedrob planuje nabycie przedsiębiorstwa należącego do spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie na podstawie umowy dzierżawy. Spółka Cedrob wraz ze spółkami zależnymi prowadzą działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż” - podano dalej.