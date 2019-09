Na powrót z wakacji czeka 240 tys. klientów Thomas Cook

Linie lotnicze Condor - niemiecka spółka zależna zbankrutowanego biura podróży Thomas Cook - poinformowały, że na powrót z wakacji czeka 240 tysięcy ich pasażerów.

Podkreślono, że przewoźnik wciąż realizuje loty, jednak klienci biura Thomas Cook nie będą obsługiwani w poniedziałek ani wtorek.

Biuro Thomas Cook poinformowało, że obecnie na wakacjach przebywa 140 tys. osób, które wykupiły wycieczki u jego niemieckich operatorów; 21 tys. z nich ma wrócić do domów w poniedziałek lub wtorek.

Hiszpański operator lotnisk AENA poinformował, że upadłość firmy Thomas Cook wpłynęła na wykonanie 46 lotów, w szczególności z Balearów i Wysp Kanaryjskich. Na Wyspach Kanaryjskich utknęło ok. 30 tys. turystów.

Na Cyprze na powrót do domu czeka 15 tys. klientów biura Thomas Cook: połowa z nich to obywatele Wielkiej Brytanii, 40 proc. to turyści z krajów skandynawskich, a reszta pochodzi z Niemiec.

Ministerstwo turystyki Grecji poinformowało, że w tym kraju przebywa ok. 50 tys. klientów biura Thomas Cook; około 22 tys. z nich ma powrócić do domu w ciągu najbliższych trzech dni.

Resort turystyki w Ankarze przekazał, że w tureckich hotelach przebywa ponad 21 tys. brytyjskich klientów firmy Thomas Cook.

Thomas Cook - najstarsze i jedno z największych biur podróży na świecie - ogłosiło upadłość w nocy z niedzieli na poniedziałek. Bezpośrednią przyczyną bankructwa było załamanie się w niedzielę rozmów ostatniej szansy z wierzycielami i potencjalnymi inwestorami. Wierzyciele domagali się, by oprócz uzgodnionego już w sierpniu planu ratunkowego o wartości 900 milionów funtów, firma zdobyła dodatkowe 200 milionów jako zabezpieczenie na okres zimowy, gdy biura podróży mają zwykle niższe obroty. Jednak problemy firmy narastały od kilku lat, czego efektem był dług sięgający 1,6 miliarda funtów.

SzSz(PAP)