Będzie nowy most na Wiśle za 650 mln zł

Szacunkowy koszt budowy nowego mostu na Wiśle, który połączy powiaty garwoliński i kozienicki obok elektrowni Kozienice, to 650 mln zł - powiedział w poniedziałek minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego to dobry przykład współpracy między rządem i samorządami.

Koszt, który jest szacowany dla tej przeprawy mostowej, to 650 mln zł. W ramach programu jesteśmy w stanie pokryć koszty do 80 proc. inwestycji. Finansujemy przygotowanie tej inwestycji - powiedział Kwieciński. Przeprawa, która połączy gminę Maciejowice z gminą Kozienice będzie magnesem na inwestycje w regionie, bo zwiększy przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym obszarze. Na chwilę obecną między miejscowością Świerże Górne a Antoniówka Świerżowska kursuje prom. Ten most jest potrzebny, aby inwestycje z regionu nie odpływały, tylko żeby w regionie był ich przypływ” - dodał.

Minister w poniedziałek przekazał promesę na projekt budowy mostu w ramach programu

Mosty dla Regionów”. Koszt przygotowania dokumentacji to 29,2 mln zł, z czego 23,4 mln zł to dotacja z budżetu państwa.

Dokument, który przekazał Kwieciński samorządowcom, to pozytywna opinia ministra inwestycji i rozwoju o tym moście „To oznacza, że mam nadzieję pan wojewoda w niedługim czasie - nie dłuższym niż dwa tygodnie - przygotuje właściwą umowę i podpisze z panami samorządowcami” - wyjaśnił.

To będzie umowa na dofinansowanie przygotowania dokumentacji, ale ona u nas działa jak promesa na inwestycję, więc to rozpoczyna ten historyczny moment, kiedy ten most tutaj powstanie - mówił, gratulując samorządowcom z obu stron rzeki.

Kwieciński przypomniał, że program Mosty dla Regionów to 21 przepraw mostowych budowanych przez samorządy, wskazanych przez ekspertów - jednym z nich jest most w Świerżach. Jako rząd chcemy przeznaczyć środki zarówno na planowanie, jak i wykonanie tych inwestycji - podkreślił Kwieciński.

W tej chwili mamy 2,3 mld zł. Otrzymaliśmy 75 projektów z całego kraju. Część z tych projektów wypadnie, bo po prostu nie kwalifikują się do naszego programu” - podkreślił minister. Wszystkie te inwestycje są na kwotę 4,2 mld zł i chcemy, żeby większość z nich została zrealizowana - zadeklarował.

Kwieciński podał, że planowany most na Wiśle obok elektrowni w Kozienicach jest zdecydowanie największą inwestycją w tym planie. Przypomniał, że historycznie - w II Rzeczpospolitej istniał tu most wysadzony przez polskich kawalerzystów podczas kampanii wrześniowej.

Podkreślał, że to obecnie jeden z najdłuższych odcinków na polskich rzekach, który nie ma przeprawy mostowej w całym kraju, „więc jest to jak najbardziej uzasadnione, żeby ten most tutaj powstał” - mówił Kwieciński.

Chcemy, żeby mosty łączyły te dwa obszary: powiat kozienicki, powiat garwoliński - dwie ważne drogi krajowe: po jednej stronie 79 i po drugiej stronie droga 801 i żeby ta przeprawa pozwalała na lepszy rozwój lokalny - mówił.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc dziękowała ministrowi za wsparcie dla rozwoju obu regionów po obu stronach Wisły. Podkreśliła, że promesa na powstanie dokumentacji jest też gwarancją dalszego finansowania budowy i tego, że ten most powstanie.

Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski przypomniał, że „100 lat temu odradzająca się Polska podjęła decyzje o budowie mostu tutaj, ten most został wybudowany, ale zniszczony podczas wojny”.

Dodał, że most w tym miejscu jest nie tylko ważny dla rozwoju gospodarczego, ale dla samych mieszkańców tych terenów, ponieważ nie będzie trzeba objeżdżać kilkadziesiąt kilometrów, żeby przedostać się na drugą stronę, gdy prom nie może kursować.

Nowy most na Wiśle wraz z drogami dojazdowymi powstanie pomiędzy Antoniówką Świerżowską a Świerżami Górnymi. Wniosek do programu Mosty dla Regionów złożył powiat Garwoliński w porozumieniu z powiatem Kozienickim przy udziale gminy Maciejowice i gminy Kozienice. Przeprawa powstanie w ciągu drogi powiatowej nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego i drogi powiatowej nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego.

Obecnie przez Wisłę można się przeprawić od wiosny do końca jesieni promem, który zabiera kilka samochodów osobowych za jednym kursem. Przeprawa w jedną stronę trwa ok. 10 minut, ale odbywa się co pół godziny. Działa w ciągu dnia - prom nie kursuje po zmroku. Z drogi 801 skręca się na prom w Maciejowicach, a od drogi 79 na skrzyżowaniu na Świerże. Przeprawa jest bezpłatna dla użytkowników.

