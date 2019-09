Ryczałtowy ZUS to przeżytek

Ryczałtowy ZUS powinien odejść do lamusa - uważa rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Dodaje, że ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego plany dot. zmiany systemu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla części przedsiębiorców to krok w bardzo dobrym kierunku.

Jak wskazał Abramowicz, Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym wysokość składki jest na sztywno powiązana z prognozowanym średnim wynagrodzeniem. „Nie bierze się pod uwagę, czy przedsiębiorca w danym miesiącu zarobił chociaż tyle, ile musi zapłacić do ZUS - a przecież po zapłaceniu składki przedsiębiorcy powinno jeszcze zostać na życie” - czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W sobotę podczas konwencji PiS w Katowicach premier przedstawił pięciopunktowy Pakiet dla Przedsiębiorców. Zgodnie z Pakietem, jeśli miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a miesięczny przychód - 10 tys. zł, przedsiębiorca zapłaci miesięcznie średnio o 500 zł niższą składkę do ZUS. Z propozycji ma skorzystać ponad 270 tys. przedsiębiorstw w Polsce. Premier zapewnił też, że ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców o przychodach powyżej 10 tys. zł pozostanie bez zmian - będą oni rozliczali składki na obecnych zasadach. „Zmiany nie będą wiązały się z jakimkolwiek podwyższeniem stawek ZUS dla przedsiębiorców” - podkreślono w Pakiecie.

Abramowicz wskazał, że w krajach UE przedsiębiorcy mają składkę dobrowolną - jak w Niemczech; powiązaną z uzyskiwanym dochodem - jak we Francji czy Holandii; czy ryczałtową, ale związaną z dochodem, jak w Wielkiej Brytanii. „Proponowane przez Premiera Morawieckiego zmiany zbliżą nas do systemów ubezpieczeń społecznych w rozwiniętych krajach” - ocenił.

„Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego plany dotyczące zmiany systemu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne z ryczałtu na składki powiązanie z dochodem - dla przedsiębiorców, którzy mają przychody nie większe niż 10 tys. złotych miesięcznie i dochody nie większe niż 6 tys. złotych miesięcznie. Jest to krok w bardzo dobrym kierunku” - wskazał Abramowicz.

Rzecznik MŚP przypomniał, że z zapowiadanej reformy ma skorzystać około 250 tys. przedsiębiorców. „Dla nich ryczałtowy ZUS przestanie być już potencjalnym zabójcą ich miejsc pracy. Pozostaje jednak jeszcze około 950 tysięcy przedsiębiorców, którzy nadal będą płacić składki ryczałtem, mimo że większość z nich uzyskuje miesięczny dochód mniejszy niż 6 tys. złotych, a więc niczym (oprócz tego, że mają przychód większy od 10 tys. zł. miesięcznie) nie różnią się od tych, którzy będą uprawnieni do zapłacenia ZUS od dochodu” - wskazał. Podkreślił, że utrzymanie siebie i rodziny oraz inwestycje w rozwój firmy mogą być finansowane wyłącznie z dochodu, „wyższy od 10 tys. zł miesięcznie przychód nie ma zupełnie na to wpływu”.

Jak wskazał Abramowicz, koszt wprowadzanej zmiany to około 1 miliard złotych. Przypomniał, że razem z innymi kierowanymi do przedsiębiorców rozwiązaniami: obniżony CIT dla małych spółek, podniesienie jednorazowej amortyzacji z 3 tys. do 10 tys., a na maszyny i urządzenia do 100 tys., wsparcie inwestycji strategicznych to koszt kilku miliardów złotych. „Wysiłek budżetowy w tym zakresie jest więc duży, ale dzięki takim rozwiązaniom polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie” - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że w następnych latach rząd zakłada dalsze wsparcie różnych grup społecznych. „Liczę na to, że przedsiębiorcy także nadal będą uczestniczyć w podziale wypracowanego PKB i zmiana naliczania składek na ZUS z ryczałtu na system od dochodu obejmie wszystkich, których miesięczny dochód jest mniejszy od 6 tys. złotych, bez względu na osiągany przychód” - wskazał.

Abramowicz odniósł się do propozycji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, by po wyborach zebrał się „okrągły stół” w sprawie funkcjonowania ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, przy którym usiądą przedsiębiorcy - w tym ich rzecznik, politycy i eksperci. Ocenił, że to ważna i potrzebna inicjatywa.

„Polskie firmy nie mogą mieć mniej korzystnych rozwiązań w kraju niż zagraniczna konkurencja. Ryczałtowy ZUS powinien odejść do lamusa, bo utrudnia realizację wyzwań, jakie stoją przed naszą gospodarką w realizacji idei państwa dobrobytu” - podsumował.

PAP, MS