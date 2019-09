Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

W poniedziałek na warszawskim parkiecie główne indeksy zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół JSW, KGHM i Cyfrowy Polsat

WIG20 stracił 1,1 proc. do 2.147,32 pkt., WIG zniżkował 1,1 proc. do 56.874,12 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,1 proc. do 3.710,61 pkt., a sWIG80 spadł 0,8 proc. do 11.562,06 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 715 mln zł, z czego 622 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął poniedziałkowe notowania spadkiem o ok. 30 punktów i osiągnął sesyjne minimum ok. 10.30 - indeks naśladował zachowanie DAX-a z Niemiec, gdzie inwestorzy dyskontowali rozczarowujący (wyraźnie poniżej konsensusu) odczyt PMI composite z największej gospodarki UE, który okazał się najsłabszy od października 2012 roku. Od tego momentu do końca sesji WIG20 znalazł się w trendzie bocznym w wąskim przedziale - ok. 2.140-2.150 pkt.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały spadki - najsilniejsze, powyżej 1 proc., miały miejsce w Czechach i na Węgrzech.

DAX stracił 1,2 proc., a S&P500 zniżkował 0,1 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW - o 7,4 proc., KGHM - o 3,6 proc. i Cyfrowy Polsat - o 3,3 proc.

Po piątej sesji zniżkowej z rzędu, kurs JSW był najniżej od sierpnia 2016 r.

KGHM podał w poniedziałek, że sprzedaż miedzi w grupie w sierpniu 2019 roku wyniosła 51,9 tys. ton i była niższa o 5 proc. niż przed rokiem, a produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 59,2 tys. ton, co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były w poniedziałek: mBank - o 3,5 proc., Lotos - o 2,1 proc. i Santander Bank Polska - o 1,2 proc.

W piątek po sesji mBank podał, że Commerzbank, większościowy akcjonariusz banku, posiadający 69,3 proc. akcji, opublikował komunikat o trwających pracach nad projektem strategii biznesowej „Commerzbank 5.0” - projekt strategii przewiduje m. in. zbycie posiadanego przez Commerzbank większościowego pakietu akcji mBanku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Ursusa - spadek o 13,6 proc., Idea Banku - o 9,4 proc., Getin Noble Bank - o 8,9 proc. i Famuru - o 6,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Datawalk - wzrost o 11,6 proc., ZM Kania - o 9,1 proc., Lubawy - o 6,4 proc., EkoExport - o 6,0 proc. i Celon Pharmy - o 5,3 proc.

Kurs Datawalk był najwyżej od października 2015 roku - od początku roku cena informatycznej spółki zyskała prawie 90 proc.

W poniedziałek przed rozpoczęciem notowań DataWalk poinformował o podpisaniu przez jego spółkę zależną - DataWalk Inc. - memorandum z Anderson Police Department w USA na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zakresie integracji danych oraz uruchomienia środowiska analityczno-śledczego, wspierającego zadania operacyjne klienta.

W trakcie sesji spółka podała również, że jej amerykański podmiot zależny podpisał umowę na projekt pilotażowy z federalną agencją w USA, którego celem jest przetestowanie działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z badaniem podejrzanych operacji importu dóbr oraz nielegalnego wprowadzania do obrotu w USA zakazanych produktów.

UOKiK poinformował w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że Cedrob złożył do urzędu wniosek w sprawie nabycia części mienia ZM Kania.

Cena Lubawy była najwyższa od listopada 2017 roku - od początku roku kurs spółki wzrósł o prawie 48 proc.

Przed zakończeniem poniedziałkowych notowań Celon Pharma poinformowała, że uzyskała patent na inhibitory FGFR oraz ich zastosowania w produktach leczniczych, w szczególności w terapiach onkologicznych - patent został udzielony przez Urząd Patentowy Japonii.

PAP, PAP Biznes, mw