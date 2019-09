Jeśli PiS wygra wybory, będą pieniądze na "dwie trzynastki"

We wtorek rząd powinien przyjąć projekt budżetu na 2020 rok - powiedział w poniedziałek minister finansów oraz szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Budżet, który będzie przestawiany jutro na Radzie Ministrów w niewielkim stopniu będzie odbiegał od tego, który przedstawiał minister Marian Banaś - wskazał w poniedziałek szef resortu finansów w programie Polsat News.

Podkreślił, że decyzja na temat budżetu będzie podejmowana kolegialnie i na pewno będziemy mieli dyskusję na ten temat.

Pytany o to, czy w tym budżecie będzie ujęta trzynasta i czternasta emerytura, Kwieciński powiedział, że taka pozycja jest ujmowana w budżecie, kiedy ma podstawy prawne, albo kiedy takie zadanie jest wymagane przez prawo. Przyznał, że jeśli PiS wygra wybory to będą pieniądze na „dwie trzynastki”.

W odpowiedzi na pytanie prowadzącego program, dopytującego się „skąd te pieniądze będą”, Kwieciński wskazał, że „każdy budżet, który jest tworzony, jest budżetem konserwatywnym”. Przypomniał, że ubiegłoroczny budżet zakładał 40 mld zł deficytu, natomiast w rzeczywistości było to tylko 10 mld zł, czyli 0,4 proc. PKB.

Minister odniósł się również do przedstawionego przez PiS Paktu dla Przedsiębiorców. Zaznaczył, że przedstawione w sobotę na konwencji PiS propozycje mają służyć przede wszystkim małym przedsiębiorcom. Pytany o to, czy rząd może wycofać się z likwidacji limitu 30-krotności składek na ZUS, Kwieciński powiedział, czy sprawiedliwe jest to, że przedsiębiorca mający 2,5 tys. zł przychodu miesięcznie płaci taką samą składkę jak przedsiębiorca zarabiający 50 tys. zł.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach premier Mateusz Morawiecki przedstawił i podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. To pięciopunktowy program zawierający propozycje takie jak: ulga w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz ponad 1 mld zł dla inwestorów.

W przyjętym wstępnie pod koniec sierpnia br. przez rząd projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 429,5 mld zł, co oznacza, że nie będzie deficytu. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) założono na poziomie 0,3 proc. PKB.

Resort finansów opracowując projekt przyjął, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja wyniesie 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6,3 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa nominalnie o 6,4 proc.

