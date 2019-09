BIK podnosi prognozę wartości kredytów mieszkaniowych

Biuro Informacji kredytowej podniosło prognozę wartość kredytów mieszkaniowych, które mogą być w tym roku udzielone, do około 62 mld zł. Pod koniec sierpnia prognoza zakładała, że wartość kredytów mieszkaniowych sięgnie w tym roku blisko 60 mld zł.

W ubiegłym roku wartość mieszkaniowych kredytów wyniosła 56,2 mld zł.

Co do wartości, to w całym 2019 r. może być to dynamika dwucyfrowa, ale raczej kilka punktów procentowych poniżej zeszłorocznej, 20-proc. dynamiki. Uważam, że 2019 rok będzie kolejnym rekordowym rokiem ze sprzedażą około 62 mld zł” - powiedział cytowany we wtorkowym komunikacie prof. Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej.