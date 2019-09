Produkt medyczny z konopi zatwierdzony do leczenia padaczki

UE po raz pierwszy zatwierdziła stosowanie produktu leczniczego z konopi indyjskich skierowanego do pacjentów z dwiema rzadkimi, ale ciężkimi postaciami padaczki dziecięcej

Lekarze mogą przepisać Epidyolex - doustny roztwór kanabidiolu, który pochodzi z rośliny konopi - jeśli uważają, że pomoże to chorym. Został zatwierdzony do użytku w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, ale NHS obecnie go nie zaleca- podaje BBC

W ubiegłym miesiącu brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia podjął pierwotną decyzję, aby nie zalecać przepisywania Epidyolex z powodu braku dowodów na długoterminową skuteczność. Ostateczne wytyczne mają się pojawić jeszcze w tym roku.

Medyczna marihuana kosztuje rodzinę 4000 funtów miesięcznie- informuje BBC

Co to jest Epidyolex?

Lek nie zawiera żadnego psychoaktywnego składnika marihuany, związku zwanego tetrahydrokanabinolem (THC). Niektórzy rodzice, którzy udali się do Holandii, aby kupić leki z konopi indyjskich, uważają, że leczenie nie pomoże wielu dzieciom, ponieważ nie zawiera THC, co jak twierdzą pomogło ich dzieciom. Epidyolex został zatwierdzony jako opcja leczenia dzieci w wieku zaledwie dwóch lat z zespołem Lennoxa-Gastauta lub zespołem Draveta - trudnych do leczenia stanów, które mogą powodować wiele napadów w ciągu dnia. Lek opracowany przez GW Pharmaceuticals będzie stosowany w połączeniu z innym lekiem przeciwpadaczkowym zwanym klobazamem - informuje BBC

Co z innymi medycznymi produktami z konopi indyjskich?

Istnieje wiele różnych medycznych produktów marihuany. Stosowanie tych zawierających THC zostało zalegalizowane w całej Wielkiej Brytanii w listopadzie 2018 r.

Leczenia może być przepisywane tylko przez lekarzy specjalistów w ograniczonej liczbie przypadków, w których zawiodły inne leki. Niewiele z tych nielicencjonowanych recept zostało wydanych przez NHS.

Istnieje kilka innych leków na bazie konopi, które są licencjonowane w Wielkiej Brytanii: Nabilone to lek przyjmowany jako kapsułka, który opracowano tak, aby działał podobnie do THC. Lekarze mogą podawać go osobom poddawanym chemioterapii, aby pomóc w nudnościach. Sativex to lek na bazie konopi, który zawiera THC i CBD i jest licencjonowany w Wielkiej Brytanii dla osób ze stwardnieniem rozsianym.

Rekreacyjne używanie marihuany pozostaje nielegalne.

Co mówią eksperci?

Ley Sander, dyrektor medyczny w Towarzystwie Epilepsji i profesor neurologii na University College London, powiedział:

Ten nowy lek przyniesie nadzieję niektórym rodzinom, a zatwierdzenie przez UE jest pozytywnym krokiem. Jednak marihuana lecznicza nadal pozostaje polem min medycznych i przed nami wiele przeszkód

bbc/MM