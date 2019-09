Pisma urzędowe przyjdą mailem

Doręczenia elektroniczne będą stanowiły rewolucję w doręczeniach pism urzędowych - oceniło Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie. Projekt ustawy umożliwiający wprowadzenie e-doręczeń we wtorek przyjął rząd.

Według MC, osoby, które będą chciały, od 2021 roku będą mogły odbierać i wysyłać korespondencję poleconą z urzędu bez konieczności chodzenia na pocztę.

„To będzie rewolucja w doręczeniach. Osobom, które będą chciały korzystać z tradycyjnej, papierowej korespondencji, pozostawiamy oczywiście taką możliwość. Ale te osoby, które chcą ułatwiać sobie życie, będą mogły skorzystać z e-doręczeń” - ocenił cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Projekt ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów, wprowadza możliwość wysyłania i odbierania dokumentów drogą elektroniczną z taką samą ważnością jak list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak zauważa komunikat, dla obywatela będzie to darmowe rozwiązanie, a administracja publiczna będzie korzystać z usługi operatora wyznaczonego. Wszyscy pozostali będą mogli wybierać pośród wielu różnych rozwiązań dostępnych na rynku, ale zgodnych ze europejskim standardem - podobnie jak to jest już dziś w podpisach elektronicznych czy usługach płatniczych.

Jak opisuje resort cyfryzacji, po wejściu w życie nowych przepisów, by korzystać z możliwości elektronicznego otrzymywania i wysyłania korespondencji do urzędu, trzeba będzie posiadać adres do doręczeń. Można go uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze od operatora wyznaczonego, po drugie będzie można go kupić od komercyjnego dostawcy usług zaufania.

„Nasz +adres zamieszkania w świecie cyfrowym+ będzie przechowywany w specjalnie na te potrzeby stworzonym nowym rejestrze, tzw. bazie adresów elektronicznych. Obywatel czy przedsiębiorca, korzystający z publicznej usługi operatora wyznaczonego będzie miał do niej dostęp ze strony GOV.PL. Dla tych wszystkich, którzy będą chcieli tak jak dotąd odbierać korespondencję w formie papierowej, nic się nie zmieni. Dzięki tzw. usłudze hybrydowej operatora wyznaczonego korespondencja do nich zostanie dostarczona przez listonosza w kopercie” - czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla resort, publiczna usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i darmowa. Świadczona będzie przez operatora wyznaczonego, którym obecnie jest Poczta Polska. To ona miałaby wyłączność na obsługę urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r.

Według MC, projekt spowoduje, że skróci się czas potrzebny na doręczenie korespondencji, a stronom da dowód doręczenia. Celem jest też umożliwienie urzędom jak najszerszego wykorzystywania formy elektronicznej w kontaktach z obywatelami, a obywatelom i przedsiębiorcom - umożliwienie załatwienia spraw urzędowych na odległość bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy.

Projekt przewiduje, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r., z pewnymi wyjątkami takimi jak np. korespondencja sądowa, które zaczną wchodzić w późniejszych terminach.

PAP, MS