Czeka Cię przejście na duży ZUS? Te formalności są obowiązkowe

Przejście z preferencyjnych składek na duży ZUS to dla wielu przedsiębiorców wyzwanie. Obok zarobienia na duży ZUS, pozostaje jeszcze kwestia dopełnienia obowiązkowych formalności. Co musisz załatwić? Jakie dokumenty wypełnić, aby prawidłowo przejść na obligatoryjny ZUS i co miesiąc odprowadzać składki?

W tym roku obowiązkowe, już niepreferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców wynoszą nieco ponad 1300 złotych. W przyszłym roku kwota ma wrosnąć. Jakie formalności czekają przedsiębiorców, którzy po okresie preferencyjnych składek (wynoszących nieco ponad 500 złotych), nie kwalifikują się do innych ulg w tej kwestii? Poznaj najważniejsze kroki i pamiętaj, że formalności musisz dokonać sam bądź za pośrednictwem księgowej.

Po pierwsze wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie do ubezpieczeń

Pierwszym krokiem przy przejściu na duży ZUS będzie wyrejestrowanie się z dotychczasowych ubezpieczeń. Dane, na podstawie których do tej pory przedsiębiorca był ubezpieczony, stają się nieaktualne. Konieczne jest więc złożenie formularzu ZUS ZWUA z podaniem kodu przyczyny o treści 600. Na dokonanie tej formalności masz siedem dni od chwili zaistnienia zmian.

Po wyrejestrowaniu pora na ponowne zarejestrowanie się do ubezpieczeń, już z nowymi danymi. Dokonasz tego na formularzu ZUS ZUA bądź ZUS ZZA, jeśli chcesz zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Co ważne, data ponownego zarejestrowania musi zgadzać się z datą wyrejestrowania. Kod dla dużego ZUS’u to 05 10 00.

Jeszcze deklaracja rozliczeniowa

Złożenie formularza ZUS DRA, czyli podstawy do określania wysokości opłacalnych składek, to ostatni krok na drodze formalności przy dużym ZUS. Urząd kopiuje ją z miesiąca na miesiąc, dlatego przedsiębiorca nie jest zmuszony pamiętać o niej każdego miesiąca. Jeśli zmienia się jednak podstawa ubezpieczenia, nowa deklaracja ZUS DRA jest konieczna.

Jak widzisz, przejście na duży ZUS wymaga obowiązkowych formalności z Twojej strony. Niezbędne deklaracje i formularze złożysz albo za pośrednictwem elektronicznej platformy ZUS, albo podczas wizyty w jednej z placówek urzędu.