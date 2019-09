Trump: Odrzućcie globalizację

** Prezydent USA Donald Trump zaapelował we wtorek w przemówieniu w ONZ do światowych przywódców, by zwrócili się ku nacjonalizmowi i odrzucili podejście globalistyczne. „Działaczy na rzecz otwartych granic” oskarżył o osłabianie ich bezpieczeństwa. *

„Wolny świat musi uznać własne narodowe fundamenty. Nie powinien próbować ich wymazać czy zastąpić” - przekonywał Trump na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

„Przyszłość należy nie do globalistów, ale do patriotów” - podkreślił.

Osobom działającym na rzecz otwartych granic zarzucił działanie na szkodę ludzi, którym starają się pomagać. „Mam przesłanie do działaczy na rzecz otwartych granic, którzy zasłaniają się hasłami o niesprawiedliwości społecznej - wasze działania nie są sprawiedliwe. Są okrutne i złe” - ocenił Trump.

„Wzmacniacie przestępcze organizacje, które żerują na niewinnych mężczyznach, kobietach i dzieciach. Własne błędne wyobrażenie o cnocie przedkładają nad życie, dobrobyt niezliczonych, niewinnych ludzi” - powiedział.

„Gdy podkopujecie bezpieczeństwo granic, podkopujecie prawa człowieka i ludzką godność” - dodał.

Stanowczo bronił własnej polityki imigracyjnej i powiedział pod adresem innych krajów, że mają prawo iść w tej dziedzinie w ślady USA.

Suwerenności i bezpieczeństwu wszystkich państw zagrażają - jego zdaniem - niekontrolowana imigracja i liberalne podejście do kontroli granicznych. Nielegalną imigrację wskazał jako jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi obecnie świat.

PAP, MS