Demokraci będą próbować odwołać Trumpa

Według „Washington Post” spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wygłosi we wtorek wieczorem oświadczenie, w którym zapowie śledztwo dotyczące impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa w związku z podejrzeniem, że wywierał naciski na Kijów, by pozyskać informacje mogące zaszkodzić jego rywalowi.

Również agencja AFP podaje, że Demokraci mają zamiar uruchomić ten pierwszy etap procedury impeachmentu.

Pelosi powiedziała wcześniej we wtorek, że pełniący obowiązki dyrektora amerykańskiego wywiadu Joseph Maguire łamie prawo, ponieważ nie chce udostępnić Kongresowi informacji przekazanych przez przedstawiciela wywiadu, który złożył u swoich przełożonych skargę na Trumpa w związku z rozmową telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim. Trump miał wywierać naciski na ukraińskiego przywódcę, wstrzymując amerykańską pomoc finansową wartą 400 mln dolarów.

Szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów Adam Schiff poinformował, że jego komisja kontaktuje się z przedstawicielem wywiadu, który zwrócił uwagę na rozmowę telefoniczną prezydenta, aby zdecydować, jakie kroki może podjąć w tej sprawie.

Również media oskarżyły Trumpa o to, że wstrzymał finansową pomoc wojskową dla Ukrainy, by wywrzeć presję na tamtejsze władze i zmusić je do wszczęcia śledztwa przeciw synowi byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Biden jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem Demokratów w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Trump we wtorek ponownie zaprzeczył, że wstrzymuje pomoc dla Kijowa, aby mieć nadal środki nacisku na ukraińskiego prezydenta i oznajmił, że zamroził te fundusze, ponieważ niesprawiedliwe jest to, że tylko USA pomagają Ukrainie, a Europa nie.

Kontrowersje wobec postępowania Trumpa i perspektywa ewentualnego impeachmentu odbiły się we wtorek na nastrojach inwestorów i spowodowały spadki wszystkich indeksów giełdowych na Wall Street.

PAP, MS